Hasil Piala Dunia 2026: Luis Diaz Cetak Gol, Kolombia Cukur Uzbekistan 3-1

Aksi Luis Diaz di laga Kolombia vs Uzbekistan. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Timnas Kolombia menang atas Uzbekistan dengan skor 3-1 di laga pertama Grup K Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Kamis (18/6/2026) pagi WIB.
Kedua kesebelasan tampil terbuka sejak menit awal. Uzbekistan dan Kolombia kerap jual beli serangan, namun masih kesulitan menciptakan peluang emas.
Kolombia nyaris membuka keunggulan di menit ke-16 lewat tendanan Jhon Arias, namun masih melenceng tipis ke sisi kiri gawang Uzbekistan. Gelombang serangan terus dilancarkan tim asuhan Nestor Lorenzo itu.
Di menit ke-31, Kolombia kembali nyaris membuka keran golnya lewat tendangan menyusur tanah yang dilesakkan Luis Diaz dari sisi kanan. Sayangnya, tendangan tersebut membentur tiang gawang.
Sampai akhirnya, Kolombia baru bisa membuka keran gol di menit ke-40. Gol tersebut dicetak lewat sontekan Daniel Munoz setelah menerima umpan matang dari Luis Diaz. Kiper Uzbekistan, Utkir Yusupov, dibuat tak berkutik karena tak mengira Munoz berada di mulut gawang.
Uzbekistan mencoba untuk menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada. Namun, upaya pasukan Fabio Cannavao itu belum berbuah manis. Hasilnya, Kolombia untuk sementara unggul 1-0 di babak pertama.
Selepas jeda turun minum, Serigala Putih -julukan Timnas Uzbekistan- terlihat tampil lebih menyengat. Eldor Shomurodov dan kawan-kawan terus mencari celah untuk merobek jala gawang Kolombia.
Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta pada menit ke-60 lewat tandukan Abbosbek Fayzullaev. Pemain Istanbul Basaksehir itu memanfaatkan bola muntahan dari tendangan Eldor Shomurodov yang tak mampu diantisipasi dengan baik oleh kiper Kolombia.
Sayangnya, Uzbekistan langsung kecolongan di menit ke-65. Los Cafeteros -julukan Timnas Kolombia- berhasil mencetak gol keunggulan lewat sepakan Luis Dias yang tak mampu dibendung Utkir Yusupov.
Setelah itu, pertandingan berjalan sengit. Uzbekistan tampil cukup agresif untuk mencetak gol penyeimbang. Akan tetapi, Kolombia bermain sangat disiplin sehingga pertahanan mereka sulit untuk ditembus.
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