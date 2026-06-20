Timnas Norwegia Bawa 1 Ton Lebih Logistik Pangan ke Piala Dunia 2026, Takut Keracunan Makanan AS?

JawaPos.com - Timnas Norwegia mendadak jadi sorotan publik karena membawa 1 ton lebih logistik pangan ke Piala Dunia 2026. Langkah tersebut dilakukan bukan karena takut keracunan makanan di Amerika Serikat, melainkan memang merupakan bagian dari nutrisi ketat untuk menjaga performa Erling Haaland dkk.

Bawa Ikan Salmon hingga Jeruk ke Amerika Serikat Timnas Norwegia membuat banyak orang terkejut setelah tiba markas mereka di Greensboro, Noth California, Amerika Serikat. Pasalnya, skuad berjulukkan Landslaget itu membawa logistik pangan sendiri dari negaranya hingga lebih dari 1 ton.

Bahan makanan yang dibawa oleh Timnas Norwegia meliputi ratusan kilogram salmon dan ikan putih, lebih dari 100 kilogram brunost atau keju coklat khas Norwegia, serta sekitar 6 ribu buah jeruk. Maka itu, skuad Landslaget menjadi sorotan.

Alasan Timnas Norwegia Bawa Logistik Pangan Sendiri Banyak spekulasi yang menyebut keputusan itu dilakukan karena Timnas Norwegia takut keracunan makanan di Amerika Serikat. Namun kenyataanya tidak seperti itu. Keputusan tersebut diambil murni untuk menjaga performa tim sepanjang turnamen.

“Langkah itu merupakan bagian dari program nutrisi ketat yang dirancang untuk menjaga performa para pemain selama menjalani turnamen. Semua itu (bahan makanan yang dibawa) menjadi bagian dari pola makan khusus yang bertujuan menjaga rutinitas konsumsi para pemain tetap konsisten,” tulis laporan Beinsports dalam artikelnya, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Bawa Chef Sendiri Selain itu, Timnas Norwegia juga membawa tim koki khusus ke Amerika Serikat. Mereka semua bertugas menyiapkan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemain sekaligus memastikan seluruh asupan makanan tetap terjaga dan tekontrol dengan baik.

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Dalam laporannya, Beinsports mengungkapkan bahwa langkah yang dilakukan staf pelatih Timnas Norwegia murni berdasarkan pertimbangan performa tingkat tinggi. Semua itu demi mendukung kondisi terbaik para pemain di tengah ketatnya persaingan Piala Dunia 2026.

Berujung pada Hasil Positif Hasilnya pun terbukti jitu. Timnas Norwegia memulai kampanye mereka di Grup I Piala Dunia 2026 dengan hasil positif. Skuad Landslaget meraih kemenangan telak 4-1 atas Irak di laga pertamanya.