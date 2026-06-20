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Sabtu, 20 Juni 2026 | 17.35 WIB

Kamp Latihannya Terusik Insiden Penembakan Jelang Lawan Jerman, Begini Respon Pantai Gading

Skuad Pantai Gading di Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@e.wahi7) - Image

Skuad Pantai Gading di Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@e.wahi7)

JawaPos.com - Persiapan Pantai Gading jelang menghadapi Jerman dini hari nanti (21/6) mendapat gangguan. Bukan karena gangguan berupa ulah para pendukung Der Panzer –julukan Jerman. Melainkan karena tragedi berdarah di dekat Subaru Park, Chester, Pennsylvania, yang tak lain tempat latihan Les Elephants –julukan Pantai Gading–selama Piala Dunia 2026.

Laporan media-media setempat menyebut, insiden penembakan itu sudah menewaskan satu dari dua korban. Sementara tersangka penembak disebut-sebut masih buron.

Federasi Sepak Bola Pantai Gading (FIF) telah merilis pernyataan terkait dengan insiden tersebut. FIF menyebut bahwa insiden itu tidak berdampak pada Franck Kessie dkk.

’’Seluruh delegasi kami berada dalam lingkungan yang aman dan tetap bisa melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa. Kami tetap bisa fokus untuk berlatih sebelum melawan Jerman,’’ sebut FIF dalam pernyataannya.

Editor: Hendra
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