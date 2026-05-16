Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 17 Mei 2026 | 00.27 WIB

Daftar 26 Pemain Timnas Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Franck Kessie Pimpin Skuad Gajah Afrika

Kapten timnas Pantai Gading Franck Kessie. (Dok. Franck Kessie)

JawaPos.com - Tim nasional Pantai Gading telah mengumumkan skuad finalnya. Total ada 26 pemain yang dibawa pelatih Emerse Fae untuk Piala Dunia 2026.

Pemain yang Dibawa dan Klub yang Dibelanya

Di posisi kiper, timnas Pantai Gading membawa kiper andalannya Yahia Fofana yang merupakan kiper Caykur Rizespor. Mohamed Kone (R Charleroi SC) dan Alban Lafont (Panathinaikos) akan menambah kekuatan di posisi penjaga gawang.

Evan Ndicka, bek AS Roma, menjadi salah satu pemain berkualitas di lini belakang timnas Pantai Gading. Beberapa bek tangguh juga dipanggil yaitu Wilfried Singo (Galatasaray), Odilon Kossounou (Atalanta), Ousmane Diomande (Sporting CP), Ghislain Konan (Gil Vicente), Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clement Akpa (AJ Auxerre), dan Guela Doue (Strasbourg).

Franck Kessie yang kini memperkuat Al Ahli, masuk dalam skuad yang dibawa Emerse Fae. Dia punya peran penting di lini tengah sekaligus kapten tim.

Gelandang berbakat lainnya juga berada di skuad timnas Pantai Gading. Mereka adalah Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Jean Michaël Seri (NK Maribor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Seko Fofana (FC Porto), dan Parfait Guiagon (R Charleroi SC).

Di lini depan, pemain Manchester United, Amad Diallo dan Nicolas Pepe yang membela Villarreal menjadi pemain yang bisa memberikan ancaman. Ditambah beberapa pemain berbahaya seperti Elye Wahi (Nice), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Simon Adingra (Monaco), Evann Guessand (Crystal Palace), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Oumar Diakite (Cercle Brugge), dan Yan Diomande (RB Leipzig).

Para pemain tersebut sudah sering bermain bersama sejak babak Kualifikasi Piala Dunia 2026. Khusus untuk Ange-Yoan Bonny, dia mendapatkan panggilan pertamanya setelah beralih kewarganegaraan dari Prancis.

Selain itu, para pemain juga telah menjalani laga persahabatan melawan Korea Selatan dan Skotlandia. Hasilnya positif karena mereka berhasil memenangkan dua laga tersebut.

Di Piala Dunia 2026, tim berjuluk Gajah Afrika tersebut tergabung di Grup E. Timnas Pantai Gading akan menghadapi laga pembuka melawan Ekuador pada 15 Juni, Jerman pada 21 Juni, dan Curacao pada 26 Juni.

