Profil Ismael Saibari! Man of the Match Skotlandia vs Maroko di Piala Dunia 2026

Ismael Saibari kemenangan Maroko atas Skotlandia pada laga Grup C Piala Dunia 2026 yang sekaligus mencetak rekor bersejarah. (Instagram/@equipedumaroc)
JawaPos.com — Penyerang Timnas Maroko Ismael Saibari menjadi sosok penentu kemenangan saat Singa Atlas menundukkan Skotlandia 1-0 pada laga Grup C Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Foxborough, Massachusetts, Amerika Serikat, Sabtu (20/6/2026) dini hari WIB.
Gol kilat yang dicetaknya pada detik ke-71 tidak hanya membawa tiga poin penting bagi Maroko, tetapi juga mengukir rekor sebagai gol kemenangan tercepat dalam sejarah Piala Dunia putra.
Siapa Ismael Saibari, Pahlawan Maroko di Piala Dunia 2026?
Ismael Saibari kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain paling berbahaya di lini depan Maroko.
Pemain berusia 25 tahun itu menjadi Man of the Match berkat kontribusi besar yang diberikan sepanjang pertandingan melawan Skotlandia.
Gol semata wayang yang dicetak Saibari lahir dari serangan pertama Maroko. Ia berhasil lolos dari jebakan offside Skotlandia setelah menerima umpan terobosan akurat dari Brahim Diaz.
Dengan tenang, Saibari mengontrol bola sebelum melepaskan tembakan keras yang gagal dihentikan kiper Angus Gunn.
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Aksi tersebut langsung membungkam pertahanan Skotlandia dan menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat.
Menariknya, gol tersebut tercipta melalui sentuhan pertama Saibari di pertandingan. Situasi serupa juga terjadi saat dirinya mencetak gol dalam laga pembuka melawan Brasil yang berakhir imbang 1-1.
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