Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 20 Juni 2026 | 13.24 WIB

Bek Timnas Maroko dan Manchester United Noussair Mazraoui Berencana Pensiun usai Piala Dunia 2026, Ingin Fokus Hafal Al-Qur'an

Pemain belakang Manchester United dan timnas Maroko Noussair Mazraoui. (Istimewa) - Image

Pemain belakang Manchester United dan timnas Maroko Noussair Mazraoui. (Istimewa)

JawaPos.com - Noussair Mazraoui mengungkapkan rencana yang cukup mengejutkan terkait masa depannya di dunia sepak bola. Bek berusia 28 tahun itu mengaku mempertimbangkan untuk mengakhiri karir profesionalnya setelah gelaran Piala Dunia 2026.

Keputusan Pemain belakang Manchester United itu bukan dipengaruhi masalah cedera maupun menurunnya performa di lapangan. Sebaliknya, Noussair Mazraoui mengaku ingin lebih fokus pada kehidupan spiritual dan memperdalam pemahaman agamanya setelah merasa telah mencapai banyak hal dalam karir sepak bola di timnas Maroko.

Dalam sebuah pernyataan yang beredar luas di media sosial, pemain timnas Maroko dan Manchester United Noussair Mazraoui menyampaikan, memiliki keinginan untuk menghafal Al-Qur'an dan menjadi imam masjid setelah pensiun dari sepak bola.

"Mungkin saya akan memutuskan mengakhiri karier setelah Piala Dunia 2026. Hidup itu singkat. Saya ingin menghafal Al-Qur'an dan menjadi imam masjid," ujar Mazraoui.

Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola di berbagai negara. Banyak yang memberikan dukungan atas pilihan hidup yang ingin ditempuh sang pemain setelah masa aktifnya sebagai pesepak bola berakhir.

Mazraoui selama ini dikenal sebagai salah satu pemain muslim yang cukup terbuka mengenai nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Meski berkarir di level tertinggi sepak bola Eropa, dia beberapa kali menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan profesional dan kehidupan spiritual.

Karir Mazraoui terbilang sukses. Lulusan akademi muda klub Belanda, AFC Ajax, itu pernah meraih berbagai gelar domestik sebelum melanjutkan perjalanan ke FC Bayern Munich. 

Setelah itu, dia bergabung dengan Manchester United dan menjadi salah satu pemain penting di lini pertahanan tim. Di level internasional, Mazraoui juga menjadi bagian penting dari generasi emas Timnas Maroko.

Dia turut membantu negaranya mencatatkan prestasi bersejarah di panggung sepak bola dunia dan menjadi salah satu pemain yang konsisten mendapatkan kepercayaan di skuad nasional. Meski rencana pensiun tersebut masih akan direalisasikan setelah Piala Dunia 2026, pernyataan Mazraoui sudah memunculkan banyak respons positif. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Banding Ditolak, Bek PSG dan Timnas Maroko Achraf Hakimi Resmi Hadapi Persidangan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Prancis - Image
Sepak Bola Dunia

Banding Ditolak, Bek PSG dan Timnas Maroko Achraf Hakimi Resmi Hadapi Persidangan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Prancis

Sabtu, 20 Juni 2026 | 12.16 WIB

Prediksi Timnas Skotlandia vs Maroko di Piala Dunia 2026: Ujian Berat Tartan Army Hadapi Atlas Lions - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Timnas Skotlandia vs Maroko di Piala Dunia 2026: Ujian Berat Tartan Army Hadapi Atlas Lions

Jumat, 19 Juni 2026 | 22.40 WIB

Carlo Ancelotti dan Casemiro Jadi Sasaran Kritik usai Timnas Brasil Ditahan Maroko - Image
Piala Dunia 2026

Carlo Ancelotti dan Casemiro Jadi Sasaran Kritik usai Timnas Brasil Ditahan Maroko

Selasa, 16 Juni 2026 | 03.39 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore