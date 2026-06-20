Hasil Skotlandia vs Maroko di Piala Dunia 2026: Ismael Saibari Cetak Gol Kilat 72 Detik!

JawaPos.com — Maroko meraih kemenangan penting 1-0 atas Skotlandia pada laga kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, Sabtu (20/6/2026) dini hari WIB.

Gol cepat Ismael Saibari saat pertandingan baru berjalan 1 menit 12 detik menjadi pembeda sekaligus menjaga peluang Singa Atlas melaju ke babak 32 besar.

Bagaimana Maroko Bisa Unggul Sangat Cepat?

Maroko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Ismael Saibari sukses mencetak gol saat laga baru berjalan 72 detik setelah memaksimalkan umpan terukur Brahim Diaz.

Gol berawal dari proses build up rapi yang dibangun para pemain Maroko dari lini belakang. Brahim Diaz kemudian mengirim umpan direct dari sisi kanan yang berhasil diterima Saibari setelah lolos dari jebakan offside.

Pemain yang bergerak menuju kotak penalti itu mampu mengontrol bola dengan sempurna sebelum melepaskan tembakan melengkung ke pojok kanan atas gawang Skotlandia.

Kiper Skotlandia tak mampu menjangkau bola dan Maroko unggul 1-0.

Gol cepat tersebut membuat Maroko semakin percaya diri dalam menguasai jalannya pertandingan. Sebaliknya, Skotlandia dipaksa bermain lebih berhati-hati untuk menghindari kebobolan tambahan.