Prediksi Skor Skotlandia vs Maroko di Piala Dunia 2026: Tugas Scott McTominay Redam Amukan Singa Atlas

JawaPos.com — Skotlandia akan menghadapi Maroko pada matchday kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Boston Stadium, Sabtu (20/6/2026) pukul 05.00 WIB.

Laga ini menjadi penentuan penting dalam perebutan tiket ke babak 32 besar, dengan Skotlandia berupaya mempertahankan posisi puncak klasemen sementara dan Maroko mengincar kemenangan pertama di turnamen.

Bisakah Skotlandia Melanjutkan Momentum Kemenangan? Skotlandia datang dengan modal positif setelah menundukkan Haiti 1-0 pada laga pembuka Grup C. Gol tunggal John McGinn membawa tim asuhan Steve Clarke memuncaki klasemen sementara dengan tiga poin.

Performa Skotlandia dalam beberapa pekan terakhir juga cukup meyakinkan. Mereka meraih tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan telak 4-0 atas Bolivia dan 4-1 melawan Curacao.

Kekuatan utama Skotlandia terletak pada organisasi permainan yang disiplin.

Duet John McGinn dan Scott McTominay menjadi motor lini tengah, sementara Andy Robertson memberikan keseimbangan antara bertahan dan menyerang dari sisi kiri.

Menghadapi Maroko, peran McTominay akan sangat krusial. Gelandang bertubuh kuat itu diharapkan mampu meredam kreativitas Azzedine Ounahi dan Ismael Saibari yang menjadi pengatur ritme permainan Singa Atlas.

Mengapa Maroko Lebih Diunggulkan? Maroko tetap menjadi salah satu tim nonunggulan paling berbahaya di Piala Dunia 2026. Status semifinalis Piala Dunia 2022 masih melekat kuat dan menjadi bukti kualitas skuad yang mereka miliki.