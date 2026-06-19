Prediksi Timnas Amerika Serikat vs Australia di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket ke Babak 32 Besar

Timnas Amerika Serikat saat menghadapi Paraguay pada laga perdana Grup D Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium. (USMNT)
JawaPos.com - Pertandingan antara timnas Amerika Serikat dan Australia pada matchday kedua Grup D Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik dalam fase grup. Kedua tim datang dengan modal kemenangan pada pertandingan pertama sehingga hasil laga ini berpotensi menentukan arah persaingan menuju babak gugur.
Laga Timnas Amerika Serikat vs Australia akan digelar di Seattle Stadium pada Sabtu (20/6) dini hari WIB tersebut mempertemukan dua tim yang tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi. Amerika Serikat sukses membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Paraguay, sementara Australia menundukkan Turki dengan skor 2-0 pada pertandingan grup piala dunia.
Sebagai salah satu tuan rumah turnamen piala dunia, timnas Amerika Serikat tentu mendapat sorotan besar. Tekanan untuk tampil maksimal di depan pendukung sendiri sejauh ini mampu dijawab dengan baik oleh skuad asuhan Mauricio Pochettino.
Penampilan mereka saat menghadapi Paraguay menunjukkan bahwa tim berjuluk Stars and Stripes memiliki keseimbangan antara kualitas individu dan kolektivitas permainan. Lini serang menjadi kekuatan utama Amerika Serikat. Christian Pulisic masih menjadi pemain yang paling berpengaruh dalam membangun serangan.
Kecepatan, kreativitas, serta kemampuannya menciptakan peluang membuat pertahanan lawan harus bekerja ekstra keras. Di sisi lain, Folarin Balogun tampil tajam sebagai ujung tombak dan mampu memanfaatkan peluang yang didapatkan di area penalti.
Tidak hanya mengandalkan dua nama tersebut, Amerika Serikat juga memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan perbedaan. Weston McKennie, Tyler Adams, dan Gio Reyna menawarkan kombinasi energi, agresivitas, dan kreativitas di lini tengah. Kehadiran mereka membuat permainan Amerika Serikat terlihat lebih dinamis dan sulit ditebak.
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Meski demikian, Australia datang bukan sebagai tim pelengkap. Socceroos menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Mereka berhasil membangun identitas permainan yang disiplin, terorganisir, dan efektif dalam memanfaatkan momentum pertandingan. Kemenangan 2-0 atas Turki pada laga pembuka menjadi bukti bahwa Australia memiliki fondasi pertahanan yang kuat.
Mereka mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan dan tidak memberikan banyak ruang bagi lawan untuk menciptakan peluang berbahaya. Faktor pengalaman juga menjadi salah satu kekuatan Australia. Kehadiran pemain seperti Mathew Leckie dan Jackson Irvine memberikan stabilitas sekaligus kepemimpinan di lapangan.
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