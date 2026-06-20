Kapten Rodri Dapat Kritik dari Media Spanyol, Luis de la Fuente Pasang Badan Jelang Lawan Arab Saudi

JawaPos.com - Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente membela kapten timnya, Rodri, setelah menuai kritik tajam menyusul hasil imbang di laga pembuka Piala Dunia 2026. Spanyol yang berstatus juara Eropa harus puas bermain tanpa gol saat menghadapi tim debutan Tanjung Verde.

Hasil itu membuat persaingan di Grup H piala dunia menjadi terbuka lebar sebab keempat tim sama-sama mengoleksi satu poin menjelang laga berikutnya. Media Spanyol bahkan mengkritik taktik pelatih timnas Spanyol Luis De la Fuente yang memilih Gavi dan Ferran Torres sebagai pemain sayap.

Luis De la Fuente juga dinilai terlambat melakukan pergantian pemain hingga menit ke-71. Performa Rodri bahkan dinilai memperlambat tempo permainan.

Menanggapi hal itu, De la Fuente menilai kritik terhadap Rodri sebagai sesuatu yang tidak pantas. “Saya merasa itu sangat menghina ketika orang mengatakan hal seperti itu tentang pemain terbaik di dunia. Apakah mereka akan mengatakan hal yang sama kepada pemain lain yang dianggap terbaik di dunia? Saya rasa tidak,” ujar De la Fuente kepada Cadena COPE.

Dilansir dari ESPN, De la Fuente juga menyoroti kecenderungan warga Spanyol yang lebih keras dalam mengkritik pemain sendiri dibandingkan pemain dari negara lain. “Karena mereka orang Spanyol, kita mengatakan hal-hal yang tidak akan kita katakan kepada orang lain. Rodri merupakan pemain terbaik di dunia. Bahkan dalam kondisi 50 persen, dia masih lebih baik dari kebanyakan gelandang lain. Dia memberikan kejernihan, visi, dan keseimbangan. Rodri adalah inspirasi bagi kami,” tegas sang pelatih.

Menuju laga kedua, beberapa pemain lain seperti Nico Williams, Victor Munoz, dan Mikel Merino juga sempat diragukan kebugarannya. Meskipun demikian, De la Fuente memastikan bahwa para pemain itu akan mencapai kondisi prima pada waktu dekat.

“Kita tidak perlu khawatir. Mereka akan siap saat kami membutuhkannya. Pada laga hari Minggu, mereka akan mendapatkan lebih banyak menit bermain dan di pertandingan ketiga melawan Uruguay, mereka akan tampil lebih baik lagi,” jelas Luis De La Fuente.

De la Fuente juga mencontohkan pengalaman di Euro 2024, ketika Dani Olmo datang dalam kondisi cedera tetapi tetap dibawa ke turnamen. “Olmo bisa saja tetap di rumah, tetapi kami mengambil risiko. Dia pulih dan menjadi top skor. Mungkin orang sudah melupakannya, tetapi saya tidak,” tambah dia.