Kiper Tanjung Verde Vozinha Mengaku sebagai Cules dan Gunners! Mimpi Lawan Spanyol Jadi Kenyataan!

Aksi Vozinha saat Tanjung Verde menahan imbang timnas Spanyol di piala dunia. (instagram @fifaworldcup)
JawaPos.com - Tanjung Verde menjadi salah satu pembuat kejutan pada fase awal Piala Dunia 2026 setelah berhasil menahan Spanyol dengan skor 0-0 pada Senin.
Hasil tersebut terasa semakin spesial bagi kiper veteran mereka, Vozinha, yang tampil gemilang dan sukses menjaga gawangnya tetap perawan saat menghadapi juara Eropa tersebut.
Bagi penjaga gawang berusia 40 tahun itu, pertandingan tersebut bukan sekadar soal meraih satu poin berharga. Ia juga mendapatkan kesempatan langka untuk berhadapan dengan sejumlah pemain dari dua klub yang selama ini didukungnya, yakni Barcelona dan Arsenal.
"Saya penggemar Barcelona, saya juga penggemar Arsenal," ungkap Vozinha, dikutip dari Daily Cannon.
"David Raya ada di bangku cadangan dan dia kiper hebat. Rodri bermain untuk Manchester City, itu salah satu tim terbaik di dunia. Tapi ketika pertandingan dimulai, saya rasa kita melupakan itu."
"Pertandingan tadi sangat sulit, sangat berat, tetapi kami di sini untuk memberikan yang terbaik. Kami tahu mereka memiliki kualitas yang tinggi. Ini (memberikan segalanya) adalah kunci bagi kami, dan kunci untuk memainkan pertandingan yang bagus."
Baca Juga:Tampil Gemilang saat Tanjung Verde Tahan Imbang Spanyol, Vozinha Dapat Hadiah Spesial dari Pemerintah AS!
Kecintaan Vozinha kepada Arsenal bukanlah hal yang mengherankan. Lahir pada 1986, ia tumbuh ketika The Gunners sedang menikmati salah satu era terbaik mereka. Arsenal meraih empat gelar liga sebelum dirinya beranjak dewasa, ditambah berbagai trofi domestik dan Piala Winners Eropa.
Nama-nama seperti Thierry Henry, Patrick Vieira, dan Dennis Bergkamp menjadi ikon yang membentuk identitas Arsenal pada masa itu. Ditambah lagi, Arsene Wenger mulai menangani klub London tersebut saat Vozinha masih berusia 10 tahun.
Dengan gaya bermain menyerang dan deretan pemain internasional yang memukau, Arsenal memang mudah membuat banyak penggemar dari berbagai penjuru dunia jatuh hati.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan