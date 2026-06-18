Kiper Tanjung Verde Vozinha Mengaku sebagai Cules dan Gunners! Mimpi Lawan Spanyol Jadi Kenyataan!

JawaPos.com - Tanjung Verde menjadi salah satu pembuat kejutan pada fase awal Piala Dunia 2026 setelah berhasil menahan Spanyol dengan skor 0-0 pada Senin.

Hasil tersebut terasa semakin spesial bagi kiper veteran mereka, Vozinha, yang tampil gemilang dan sukses menjaga gawangnya tetap perawan saat menghadapi juara Eropa tersebut.

Bagi penjaga gawang berusia 40 tahun itu, pertandingan tersebut bukan sekadar soal meraih satu poin berharga. Ia juga mendapatkan kesempatan langka untuk berhadapan dengan sejumlah pemain dari dua klub yang selama ini didukungnya, yakni Barcelona dan Arsenal.

"Saya penggemar Barcelona, saya juga penggemar Arsenal," ungkap Vozinha, dikutip dari Daily Cannon.

"David Raya ada di bangku cadangan dan dia kiper hebat. Rodri bermain untuk Manchester City, itu salah satu tim terbaik di dunia. Tapi ketika pertandingan dimulai, saya rasa kita melupakan itu."

"Pertandingan tadi sangat sulit, sangat berat, tetapi kami di sini untuk memberikan yang terbaik. Kami tahu mereka memiliki kualitas yang tinggi. Ini (memberikan segalanya) adalah kunci bagi kami, dan kunci untuk memainkan pertandingan yang bagus."

Tumbuh Bersama Kejayaan Arsenal Kecintaan Vozinha kepada Arsenal bukanlah hal yang mengherankan. Lahir pada 1986, ia tumbuh ketika The Gunners sedang menikmati salah satu era terbaik mereka. Arsenal meraih empat gelar liga sebelum dirinya beranjak dewasa, ditambah berbagai trofi domestik dan Piala Winners Eropa.

Nama-nama seperti Thierry Henry, Patrick Vieira, dan Dennis Bergkamp menjadi ikon yang membentuk identitas Arsenal pada masa itu. Ditambah lagi, Arsene Wenger mulai menangani klub London tersebut saat Vozinha masih berusia 10 tahun.