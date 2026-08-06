Mohamed Salah Gabung Trabzonspor, Mengapa Tolak Arab Saudi dan Pilih Klub Nomor Empat Turki?

JawaPos.com – Di saat banyak yang memprediksi akan berlabuh ke Arab Saudi atau Major League Soccer (MLS), Mohamed Salah justru membuat kejutan dengan memilih Trabzonspor sebagai klub barunya. Kepindahan mantan bintang Liverpool itu memunculkan banyak pertanyaan, mengingat Trabzonspor bukan termasuk tiga klub terbesar di Turki. Lantas, apa alasan Salah mengambil keputusan tersebut?

Namun, pilihan Salah justru jatuh kepada Trabzonspor, klub yang selama ini berada di bawah bayang-bayang tiga raksasa sepak bola Turki: Galatasaray, Fenerbahce, dan Besiktas.

Pengumuman transfer itu bahkan dibuat dengan cara khas sepak bola Turki. Trabzonspor lebih dulu mengunggah video teaser berdurasi 17 detik di media sosial sebelum akhirnya mengonfirmasi kedatangan Salah.

Klub juga mengumumkan waktu kedatangan sang pemain di Bandara Ataturk, Istanbul. Ribuan suporter pun menyambutnya sebelum Salah melanjutkan perjalanan ke Kota Trabzon di pesisir utara Turki.

"Ia akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun setelah menolak minat dari berbagai klub, termasuk beberapa klub di Amerika Serikat dan Arab Saudi," tulis Nick Miller, jurnalis New York Times.

Tolak Arab Saudi dan MLS Salah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama Trabzonspor.

Sebelumnya, dia dikabarkan diminati sejumlah klub Major League Soccer (MLS), termasuk Sporting Kansas City. Klub Amerika Serikat tersebut bahkan siap menyamai gaji Salah saat masih membela Liverpool sehingga berpotensi menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi kedua di MLS setelah Lionel Messi.

Namun, negosiasi tidak pernah berlanjut menjadi tawaran resmi karena Salah disebut lebih memilih tetap bermain di Eropa.

Arab Saudi juga sempat diyakini menjadi tujuan berikutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub Saudi berkali-kali mencoba merekrut Salah.