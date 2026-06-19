Tanggapi Cedera Ismael Kone, Pelatih Kanada Jesse Marsch Kecam Reaksi Bangku Cadangan Qatar

JawaPos.com - Pelatih Kanada Jesse Marsch mengungkapkan bahwa timnya masih terguncang setelah gelandang andalan mereka, Ismael Kone, mengalami patah kaki kiri dalam kemenangan telak 6-0 atas Qatar dalam laga kedua grup B Piala Dunia 2026. Insiden mengerikan itu terjadi pada babak kedua pertandingan yang digelar di BC Place pada Jumat (19/6).

Pemain berusia berusia 24 tahun itu harus ditandu keluar lapangan setelah menerima tekel keras dari gelandang Qatar, Assim Madibo. Benturan dari arah belakang itu membuat Kone langsung terjatuh dan para pemain di lapangan segera meminta bantuan tim medis. Kapten Kanada Stephen Eustaquio menjadi salah satu pemain pertama yang menghampiri Kone dan langsung menyadari kondisi serius yang dialami rekannya. “Saya melihat kakinya dan tahu ada yang tidak beres,” ujarnya dikutip dari ESPN.

Setelah tinjauan VAR, wasit memberikan kartu merah langsung kepada Madibo atas pelanggaran berbahaya itu. Qatar pun harus menyelesaikan pertandingan dengan sembilan pemain, setelah sebelumnya Homam Al Amin juga diusir keluar lapangan pada babak pertama.

Dalam konferensi pers usai pertandingan, Marsch menyampaikan bahwa Kone telah dilarikan ke rumah sakit dan akan menjalani operasi. “Saya belum sempat berbicara dengan Ismael, tetapi dia sudah berada di rumah sakit. Dia akan mempersiapkan diri untuk menjalani operasi. Saya akan menemuinya setelah konferensi pers ini. Kami akan melihat secara pasti langkah apa yang akan kami ambil untuknya. Keluarganya juga berada bersamanya di rumah sakit,” kata Marsch.

Pelatih berusia 52 tahun itu bahkan membandingkan kejadian itu dengan cedera yang pernah dialami Tajon Buchanan dalam sesi latihan pada 2024. “Kejadian itu terjadi tepat di depan bangku cadangan. Kami semua bisa mendengarnya. Saya langsung tahu bahwa itu mirip dengan saat Tajon (Buchanan) mengalami cedera dalam latihan,” kata Marsch.

Marsch menegaskan bahwa kehilangan Kone akan menjadi pukulan besar bagi timnya. “Semua orang sedikit terguncang oleh kejadian ini karena cederanya. Ismael adalah bagian penting dari jantung tim kami. Ini akan menjadi kehilangan besar bagi kami. Dia tampil luar biasa dalam dua pertandingan terakhir,” ujarnya.

Meski dalam kondisi cedera serius, Kone sempat melambaikan tangan kepada penonton yang memberikan tepuk tangan meriah saat dirinya ditandu keluar lapangan. Marsch menilai hal itu sebagai cerminan karakter kuat sang pemain. “Anda juga melihat dia melambaikan tangan kepada penonton dan seolah membuat semua orang merasa lebih tenang dengan kondisinya yang cedera. Itu menunjukkan betapa luar biasanya pribadi Ismael,” tambahnya.

Pertandingan juga sempat diwarnai ketegangan usai peluit akhir dibunyikan. Terjadi adu argumen antara kedua bangku cadangan, termasuk momen panas antara Marsch dan pelatih Qatar Julen Lopetegui saat berjabat tangan. Marsch mengecam reaksi kubu lawan, meski mengakui bahwa Madibo telah meminta maaf secara langsung kepada Kone di ruang ganti.