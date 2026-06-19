Pelatih Qatar dan Kanada Cekcok Mulut Usai Laga Piala Dunia 2026, Ternyata Karena Ini Alasannya

Kericuhan di piggir lapangan terjadi di laga Kanada vs Qatar. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertandingan antara tim nasional Qatar dan Kanada tidak hanya menyita perhatian karena skor mencolok di atas lapangan, tetapi juga karena insiden yang terjadi setelah laga berakhir.
Duel yang berakhir dengan kemenangan telak Kanada 6-0 itu diwarnai keributan yang melibatkan pemain serta staf kepelatihan kedua tim.
Qatar menjalani pertandingan yang sangat sulit. Selain tertinggal jauh dalam skor, mereka juga harus mengakhiri laga dengan hanya sembilan pemain setelah kehilangan dua pemain akibat kartu merah. Situasi tersebut membuat tim asuhan Julen Lopetegui semakin tertekan hingga peluit panjang dibunyikan.
Baca Juga:Prediksi Skor Brasil vs Haiti di Piala Dunia 2026: Magis Vinicius Junior Siap Bawa Selecao Pesta Gol
Namun, ketegangan rupanya belum berakhir setelah pertandingan selesai. Berdasarkan laporan yang beredar dari DAZN Futbol, salah satu pemicu ketidakpuasan kubu Qatar adalah sikap para pemain Kanada yang tetap berusaha menambah gol meski lawan sudah tertinggal enam gol dan bermain dengan sembilan orang.
Momen yang menjadi sorotan terjadi pada masa injury time. Kanada disebut masih terus melancarkan serangan untuk mencari tambahan gol meskipun hasil pertandingan secara praktis sudah tidak mungkin berubah. Situasi itu diduga membuat Lopetegui merasa timnya tidak mendapat respek yang cukup dari lawan.
Saat kedua pelatih melakukan tradisi saling berjabat tangan setelah pertandingan, kamera menangkap momen ketika Lopetegui terlihat membisikkan sesuatu kepada pelatih Kanada, Jesse Marsch.
Reaksi Marsch cukup menarik perhatian karena ia langsung melepaskan jabat tangan tersebut dan berjalan meninggalkan lokasi.
Isi percakapan antara kedua pelatih memang tidak diketahui secara pasti. Namun banyak spekulasi yang menyebut bahwa komentar Lopetegui berkaitan dengan agresivitas Kanada pada menit-menit akhir pertandingan.
Ketegangan semakin meningkat ketika Marsch merayakan kemenangan timnya. Pelatih asal Amerika Serikat itu terlihat mengangkat enam jari sebagai simbol jumlah gol yang berhasil dicetak Kanada ke gawang Qatar.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa