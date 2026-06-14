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Andre Rizal Hanafi
Senin, 15 Juni 2026 | 04.29 WIB

Mengapa Banyak Nama Pemain Turki Berakhiran oglu? Ini Arti dan Sejarah yang Jarang Diketahui

Timnas Turki siap berlaga di Piala Dunia 2026. (Istimewa) - Image

Timnas Turki siap berlaga di Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Nama-nama pemain Turki sering kali terdengar unik bagi pecinta sepak bola internasional. Salah satu yang paling mudah dikenali adalah akhiran oglu yang muncul pada sejumlah nama pesepak bola terkenal, seperti Hakan Calhanoglu maupun Ferdi Kadıoglu.

Banyak penggemar sepak bola yang penasaran dengan arti akhiran tersebut. Apakah sekadar nama keluarga biasa, atau memiliki makna khusus dalam budaya Turki?

Akun X @KolektavaganzA membagikan informasi. Dalam bahasa Turki, oglu secara harfiah berarti anak dari atau putra dari. Akhiran ini telah digunakan selama berabad-abad dan menjadi bagian dari tradisi penamaan masyarakat Turki, termasuk sejak masa Kesultanan Ottoman.

Karena berarti anak dari, nama yang berada di depan akhiran tersebut biasanya merujuk pada nama seseorang, julukan keluarga, atau bahkan profesi yang pernah dijalankan oleh leluhur mereka. 

Contohnya adalah nama Ferdi Kadıoglu. Kata Kadı pada masa Ottoman merujuk kepada hakim atau pejabat sipil yang bertugas menangani urusan hukum dan administrasi. Dengan demikian, Kadıoglu dapat diartikan sebagai anak dari Kadı atau keturunan keluarga yang memiliki hubungan dengan profesi tersebut pada masa lampau.

Contoh lain yang cukup terkenal adalah Hakan Calhanoglu. Dalam berbagai penjelasan etimologi nama Turki, unsur nama keluarga sering kali berkaitan dengan asal-usul keluarga, pekerjaan, atau identitas sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Menariknya, banyak nama keluarga di Turki baru menjadi resmi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nama Keluarga (Soyadı Kanunu) pada 1934. Sebelumnya, masyarakat Ottoman lebih sering menggunakan kombinasi nama, gelar, profesi, atau asal daerah untuk membedakan identitas seseorang.

Ketika aturan nama keluarga mulai diterapkan, banyak keluarga memilih mempertahankan identitas yang telah dikenal turun-temurun. Itulah sebabnya sejumlah nama berakhiran oglu masih bertahan hingga saat ini dan tetap digunakan oleh generasi berikutnya.

Meski demikian, tidak semua nama berakhiran oglu dapat langsung diartikan secara pasti tanpa penelitian lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, makna asli sebuah nama keluarga bisa berubah seiring perjalanan waktu atau memiliki latar belakang sejarah yang berbeda di setiap keluarga.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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