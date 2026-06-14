Dulu Dibobol Komang Teguh! Patrick Beach Kini Jadi Tembok Kokoh Australia saat Redam Turki di Piala Dunia 2026

Kiper Australia Patrick Beach. (instagram @socceroos)
JawaPos.com - Kiper muda Timnas Australia Patrick Beach, menjadi salah satu aktor penting di balik kesuksesan timnya bungkam Turki di laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026. Tapi yang menarik, Patrick Beach pernah dibobol bintang muda Timnas Indonesia, Komang Teguh.
Skuad Socceroos, julukan Timnas Australia, membuat kejutan dalam kampanyenya di Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak? Australia sukses kalahkan Turki dengan skor meyakinkan 2-0 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Minggu (14/6) pagi WIB.
Gol-gol kemenangan timnas Australia dicetak Nestory Irankunda pada menit ke-27 dan Connor Metcalfe di menit ke-75. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan bersejarah, karena untuk pertama kalinya Socceroos menang atas Turki.
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Kemenangan ini bisa dikatakan mengejutkan, karena Turki sejatinya tampil sangat dominan dalam laga tersebut. Penguasaan bola tim polesan Vincenzo Montella itu mencapai 63 persen, melesakkan 28 tembakan, dan tujuh tembakan yang mengarah ke gawang Australia.
Sementara Socceroos hanya menguasai 37 persen penguasaan bola, serta melepaskan total hanya delapan tembakan. Bahkan, hanya ada empat tembakan mengarah ke gawang yang dilesakkan Australia.
Tapi inilah sepak bola, selalu ada kejutan yang tercipta. Di atas secarik kertas, Turki memang lebih diunggulkan ketimbang Australia. Hanya saja, Socceroos tampil sangat solid dalam bertahan dan sangat efektif memanfaatkan peluang yang ada hingga sukses merebut kemenangan.
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Di balik kesuksesan tersebut, sorotan tertuju pada Patrick Beach. Kiper muda Australia itu tampil memukau di bawah mistar gawang. Statistik mencatat kiper berusia 22 tahun itu melakukan total delapan penyelamatan, termasuk menepis tendangan bebas Arda Guler.
Kiper Melbourne City itu benar-benar menjadi tembok kokoh Australia dalam laga tersebut. Patrick Beach jatuh bangun menjaga gawang negaranya tetap perawan. Kiper berusia 22 tahun itu benar-benar menjadi momok bagi skuad Ay-Yildizlilar -julukan Timnas Turki.
Kesuksesan ini membawa Patrick Beach sukses mengukir pencapaian manis dalam kariernya. Sebab, ia langsung berhasil mencatat cleansheet sekaligus membawa Australia menang dalam laga debutnya di Piala Dunia.
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