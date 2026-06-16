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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 17 Juni 2026 | 04.43 WIB

Mengenal Udi Neco, Suporter Legendaris Turki yang Mencuri Perhatian di Piala Dunia 2026

Udi Neco, suporter legendaris Timnas Turki. (Istimewa) - Image

Udi Neco, suporter legendaris Timnas Turki. (Istimewa)

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan aksi para pemain di atas lapangan, tetapi juga berbagai cerita menarik dari tribun penonton. 

Salah satu sosok yang menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir adalah Udi Neco, suporter legendaris Timnas Turki yang tampil mencolok saat laga melawan Australia.

Di tengah ribuan pendukung yang memenuhi stadion, penampilan Udi Neco langsung menarik perhatian. Wajahnya dicat hitam sepenuhnya dengan aksen mata putih yang kontras. 

Rambut dan janggut putih khas yang dimilikinya semakin membuat sosoknya mudah dikenali oleh kamera maupun penonton yang hadir langsung di stadion.

Meski terlihat garang, pria bernama asli Necmeddin Çelikhan itu dikenal sebagai salah satu pendukung paling setia yang dimiliki sepak bola Turki

Selama lebih dari empat dekade, ia terus mengikuti perjalanan Timnas Turki ke berbagai negara untuk memberikan dukungan secara langsung.

Kehadirannya di berbagai turnamen besar sudah menjadi pemandangan yang akrab bagi para penggemar sepak bola Turki. Tidak sedikit suporter yang menganggap Udi Neco sebagai simbol loyalitas dan dedikasi terhadap tim nasional.

Di luar dunia sepak bola, Necmeddin Çelikhan merupakan seorang pengusaha perhiasan yang cukup sukses di Turki. 

Namun kecintaannya terhadap sepak bola membuatnya selalu meluangkan waktu untuk hadir di tribun saat negaranya bertanding, termasuk di ajang Piala Dunia 2026.

Editor: Banu Adikara
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