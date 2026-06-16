Mengenal Udi Neco, Suporter Legendaris Turki yang Mencuri Perhatian di Piala Dunia 2026

Udi Neco, suporter legendaris Timnas Turki. (Istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan aksi para pemain di atas lapangan, tetapi juga berbagai cerita menarik dari tribun penonton.
Salah satu sosok yang menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir adalah Udi Neco, suporter legendaris Timnas Turki yang tampil mencolok saat laga melawan Australia.
Di tengah ribuan pendukung yang memenuhi stadion, penampilan Udi Neco langsung menarik perhatian. Wajahnya dicat hitam sepenuhnya dengan aksen mata putih yang kontras.
Rambut dan janggut putih khas yang dimilikinya semakin membuat sosoknya mudah dikenali oleh kamera maupun penonton yang hadir langsung di stadion.
Baca Juga:Mengapa Banyak Nama Pemain Turki Berakhiran oglu? Ini Arti dan Sejarah yang Jarang Diketahui
Meski terlihat garang, pria bernama asli Necmeddin Çelikhan itu dikenal sebagai salah satu pendukung paling setia yang dimiliki sepak bola Turki.
Selama lebih dari empat dekade, ia terus mengikuti perjalanan Timnas Turki ke berbagai negara untuk memberikan dukungan secara langsung.
Kehadirannya di berbagai turnamen besar sudah menjadi pemandangan yang akrab bagi para penggemar sepak bola Turki. Tidak sedikit suporter yang menganggap Udi Neco sebagai simbol loyalitas dan dedikasi terhadap tim nasional.
Baca Juga:Dulu Dibobol Komang Teguh! Patrick Beach Kini Jadi Tembok Kokoh Australia saat Redam Turki di Piala Dunia 2026
Di luar dunia sepak bola, Necmeddin Çelikhan merupakan seorang pengusaha perhiasan yang cukup sukses di Turki.
Namun kecintaannya terhadap sepak bola membuatnya selalu meluangkan waktu untuk hadir di tribun saat negaranya bertanding, termasuk di ajang Piala Dunia 2026.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!