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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 19 Juni 2026 | 23.07 WIB

Jesse Marsch dan Julen Lopetegui Adu Mulut Usai Laga Keras Kanada vs Qatar di Piala Dunia 2026

Kericuhan di piggir lapangan terjadi di laga Kanada vs Qatar. (Istimewa) - Image

Kericuhan di piggir lapangan terjadi di laga Kanada vs Qatar. (Istimewa)

JawaPos.com - Timnas Kanada meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Qatar dalam laga internasional yang berlangsung pada Jumat pagi WIB.

Kanada tampil dominan sepanjang pertandingan dan menutup laga dengan kemenangan telak 6-0 atas juara bertahan Piala Asia tersebut.

Namun, bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi perhatian publik. Ketegangan yang terjadi setelah peluit akhir justru ikut mencuri sorotan.

Situasi memanas diawali oleh interaksi singkat antara pelatih Qatar, Julen Lopetegui, dengan pelatih Kanada, Jesse Marsch.

Dalam tayangan yang beredar di media sosial, Lopetegui terlihat menghampiri Marsch dan membisikkan sesuatu.

Reaksi Marsch langsung menunjukkan ketidaksenangan. Pelatih asal Amerika Serikat itu tampak mengabaikan rekannya tersebut dan memilih menjauh.

Tak lama setelah insiden tersebut, suasana di tengah lapangan berubah menjadi tegang. Sejumlah pemain dan anggota staf dari kedua tim terlihat terlibat adu argumentasi.

Beberapa pemain bahkan harus dipisahkan untuk mencegah situasi berkembang lebih jauh.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai isi percakapan antara kedua pelatih maupun penyebab utama keributan yang terjadi setelah pertandingan berakhir. Meski demikian, insiden tersebut menjadi bahan perbincangan di kalangan pencinta sepak bola.

Editor: Banu Adikara
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