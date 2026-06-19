Peringati Hari Pengungsi saat Hadapi Amerika Serikat, Awer Mabil Ingin Australia Petik Hasil Manis di Piala Dunia

Striker Timnas Australia Awer Mabil ingin hasil manis saat timnya menjamu Amerika Serikat, bertepatan dengan Hari Pengungsi Sedunia. (Dok. Instagram/@awermabil10)
JawaPos.com - Besok (20/6), Australia memperingati Hari Pengungsi Sedunia. Tepat saat timnas Australia alias Socceroos menghadapi Amerika Serikat (AS) dalam matchday kedua grup D Piala Dunia 2026. Momen yang ingin ditandai dengan manis oleh striker Australia Awer Mabil. Pemain klub kasta kedua Spanyol, CD Castellon, itu ternyata punya latar belakang pengungsi.
’’Ada banyak di antara kami yang berlatar belakang pengungsi. Dalam kesempatan ini, aku ingin menyampaikan kepada para pengungsi bahwa kalian tidak sendirian,’’ ungkap Mabil sebagai pengungsi dari Sudan Selatan seperti dilansir dari ESPN.
Di skuad Australia, empat pemain memiliki rekam jejak pengungsi. Selain Mabil, ada striker Mohamed Toure (Liberia), winger Nestory Irankunda (Tanzania), dan bek tengah Milos Degenek (Kroasia).
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