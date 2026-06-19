Trio Wasit Perempuan Amerika Cetak Sejarah di Piala Dunia 2026, Pimpin Laga Ceko vs Afrika Selatan

Tori Penso bersama Brooke Mayo dan Kathryn Nesbitt mencatat sejarah sebagai tim wasit perempuan asal Amerika Serikat pertama yang memimpin pertandingan Piala Dunia putra 2026. (Concacaf)
JawaPos.com — Tiga wasit perempuan asal Amerika Serikat mencatat sejarah di Piala Dunia 2026 setelah memimpin pertandingan Timnas Ceko melawan Timnas Afrika Selatan di Atlanta, Kamis (18/6/2026).
Kehadiran Tori Penso, Brooke Mayo, dan Kathryn Nesbitt menjadi tonggak penting bagi sepak bola dunia karena untuk pertama kalinya sebuah tim perwasitan perempuan seluruhnya berasal dari Amerika Serikat di ajang Piala Dunia putra.
Momen bersejarah itu terjadi pada pertandingan fase grup yang mempertemukan Timnas Ceko dan Timnas Afrika Selatan.
Ketiganya dipercaya FIFA untuk memimpin laga penting tersebut sekaligus mempertegas semakin besarnya peran perempuan dalam dunia perwasitan sepak bola internasional.
Tori Penso bertugas sebagai wasit utama dalam pertandingan tersebut. Sementara Brooke Mayo dan Kathryn Nesbitt mengemban tugas sebagai asisten wasit di sisi lapangan.
Penunjukan ketiganya menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai panggung bersejarah. Ini merupakan kali kedua dalam sejarah Piala Dunia putra sebuah pertandingan dipimpin oleh tim wasit perempuan sepenuhnya.
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Sebelumnya, momen serupa terjadi pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu, wasit asal Prancis Stéphanie Frappart memimpin laga Jerman melawan Kosta Rika dengan didampingi Neuza Back dari Brasil dan Karen Diaz dari Meksiko.
Namun, pencapaian di Piala Dunia 2026 memiliki nilai tersendiri karena seluruh anggota tim perwasitan berasal dari Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi bukti perkembangan signifikan kualitas wasit perempuan di negara tersebut.
Bagi Tori Penso, penunjukan ini menjadi pencapaian besar dalam kariernya. Ia tercatat sebagai perempuan Amerika pertama yang menjadi wasit utama di Piala Dunia putra.
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