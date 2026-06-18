Empat Statistik Gila Lionel Messi di Piala Dunia Setelah Hattrick ke Gawang Aljazair

Lionel Messi mencetak hattrick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair di Piala Dunia 2026, memecahkan beberapa rekor. (ig @leomessi)
JawaPos.com - Lionel Messi kembali menunjukkan bahwa usia bukan penghalang untuk tampil di level tertinggi. Menjelang ulang tahun yang ke-39, kapten timnas Argentina itu masih mampu membuat dunia terpukau setelah mencetak hattrick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair pada laga pembuka Piala Dunia 2026.
Penampilan tersebut menjadi jawaban bagi siapa saja yang meragukan peran Messi di turnamen piala dunia kali ini. Bahkan, bintang timnas Argentina itu kembali menorehkan sejumlah rekor dan statistik luar biasa yang semakin memperkuat warisannya di panggung terbesar sepak bola dunia.
Melansir Planet Football, berikut empat statistik gila yang dicatat Messi usai menghancurkan Aljazair.
Hattrick ke gawang Aljazair membuat Messi kini mengoleksi 16 gol di Piala Dunia, jumlah yang sama dengan legenda Jerman, Miroslav Klose. Klose mencapai angka tersebut dalam 24 pertandingan, sementara Messi membutuhkan tiga laga lebih banyak untuk menyamai pencapaian itu.
Tak hanya itu, Messi kini juga memegang rekor kontribusi gol terbanyak di sejarah Piala Dunia. Dengan 16 gol dan delapan assist, total 24 keterlibatan golnya melampaui catatan Pele yang sebelumnya berada di angka 21.
Menariknya, Messi tidak selalu produktif di setiap edisi Piala Dunia yang diikutinya. Dalam tiga dari enam turnamen yang dia jalani, peraih delapan Ballon d'Or itu hanya mencetak maksimal satu gol. Bahkan pada edisi 2010, dia gagal mencatatkan nama di papan skor.
Namun ketika keran golnya terbuka, Messi biasanya tampil luar biasa. Pada Piala Dunia 2014, dia mencetak empat gol dan menjadi salah satu pemain terbaik turnamen. Di Qatar 2022, Messi mengemas tujuh gol dan hanya kalah satu gol dari Kylian Mbappe dalam perebutan Sepatu Emas.
Kini, pada Piala Dunia 2026, dia langsung membuka turnamen dengan hattrick dan memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara. Jika melihat pola sebelumnya, jumlah gol Messi kemungkinan masih akan terus bertambah.
Apa yang dilakukan Messi di usia hampir 39 tahun semakin terasa istimewa. Sejak menginjak usia 35 tahun, jumlah gol Piala Dunia yang dicetak Messi bahkan lebih banyak dibanding total gol yang dibuat sejumlah legenda sepanjang karier mereka di turnamen tersebut, seperti Thierry Henry, Rivaldo, Cristiano Ronaldo, dan Diego Maradona.
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