Sepak Bola untuk Semua! Koulibaly Kritik Keras Kendala Suporter Afrika pergi ke AS untuk Nonton Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kapten Timnas Senegal, Kalidou Koulibaly, menyampaikan keprihatinannya terkait berbagai hambatan yang dihadapi penggemar Afrika untuk menghadiri Piala Dunia.

Pernyataan bek berpengalaman tersebut langsung menarik perhatian publik sepak bola internasional dan memicu diskusi mengenai akses suporter dari berbagai negara ke turnamen terbesar dunia itu.

Koulibaly mengungkapkan bahwa dirinya merasa kesulitan yang dialami keluarga pemain dan para pendukung Afrika seharusnya tidak terjadi dalam ajang yang mengusung semangat persatuan melalui olahraga.

Menurutnya, sepak bola merupakan milik semua orang tanpa memandang asal negara maupun latar belakang.

Dalam keterangannya, pemain yang saat ini membela klub Arab Saudi itu menjelaskan bahwa federasi sepak bola Senegal telah berupaya keras untuk membantu keluarga pemain agar dapat hadir dan memberikan dukungan langsung dari tribun.

Namun, berbagai kendala administrasi dan pembatasan perjalanan disebut masih menjadi tantangan bagi banyak pihak.

“Saya tidak mengerti mengapa penggemar Afrika diberi begitu banyak hambatan untuk datang. Sepak bola adalah untuk semua orang,” ujar Koulibaly.

Meski menyampaikan kritik yang cukup tegas, Koulibaly memilih untuk tidak masuk terlalu jauh ke ranah politik. Ia lebih menekankan pentingnya kesempatan yang setara bagi seluruh suporter yang ingin mendukung negaranya di panggung dunia.