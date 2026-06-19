Ketika Swiss Tampil Menggila saat Menaklukkan Bosnia 4-1

Granit Xhaka mencetak gol melalui penalti bagi Timnas Swiss saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga kedua Grup B Piala Dunia 2026. (Instagram @granitxhaka)
JawaPos.com - Timnas Swiss sukses meraih kemenangan pertama setelah menggilas Bosnia dan Herzegovina dengan skor 4-1 dalam pertandingan kedua Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pada Jumat (19/6) dini hari WIB.
Setelah bermain tanpa gol sepanjang babak pertama, Swiss mencetak empat gol melalui brace Johan Manzambi, Ruben Vargas, dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Ermin Mahmic jelang akhir pertandingan.
Kemenangan ini mengantarkan Swiss ke puncak klasemen sementara Grup B Piala Dunia 2026 dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan. Sementara itu, Bosnia terpuruk di dasar klasemen dengan satu poin.
Baca Juga:Prediksi Skor Swiss vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Jadi Penentu Kalahkan The Dragons
Swiss tampil dominan sejak awal laga dan langsung memberikan ancaman melalui Dan Ndoye pada menit ke-10. Namun, tendangan sang penyerang masih melebar tipis di sisi kiri gawang Bosnia.
Ndoye kembali mendapatkan peluang 10 menit berselang, kali ini sepakannya yang mengarah ke tengah gawang masih mampu diamankan oleh kiper Nikola Vasilj.
Bosnia baru mampu memberikan respons menjelang akhir babak pertama. Pada menit ke-38, Amar Dedic melepaskan tembakan yang masih dapat dihentikan dengan mudah oleh kiper Swiss, Gregor Kobel. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Timnas Swiss vs Bosnia dan Herzegovina: Murat Yakin dan Sergej Barbarez Incar Kemenangan
Memasuki babak kedua, Swiss terus meningkatkan tekanan. Breel Embolo hampir membuka keunggulan pada menit ke-63, tetapi peluangnya masih mampu digagalkan Vasilj.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-74. Umpan silang dari sisi kiri berhasil disambut Johan Manzambi yang tanpa kesulitan menaklukkan Vasilj dan membawa Swiss unggul 1-0.
Petaka bagi Bosnia datang tak lama kemudian setelah Tarik Muharemovic menerima kartu merah akibat melakukan pelanggaran dari belakang terhadap Embolo, membuat timnya harus bermain dengan 10 orang.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa