Rodrigo De Paul Spill Rahasia Ruang Ganti Argentina

JawaPos.com - Rodrigo De Paul kembali membagikan pandangannya mengenai Lionel Messi dan peran besar sang megabintang di lingkungan Tim Nasional Argentina.

Gelandang Atletico Madrid itu menegaskan bahwa Messi tidak hanya dipandang sebagai kapten atau pemain terbaik tim, melainkan sosok yang memiliki arti lebih dalam bagi seluruh skuad Albiceleste.

Dalam keterangannya, De Paul menjelaskan bahwa rasa hormat yang diterima Messi lahir dari perjalanan panjang yang telah ia lalui bersama Argentina.

Selama bertahun-tahun, Messi menghadapi tekanan luar biasa, kritik tajam, hingga berbagai kegagalan yang sempat membuat banyak pihak meragukannya. Namun, ia tetap bertahan dan terus memperjuangkan negaranya.

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Menurut De Paul, pengalaman tersebut membuat para pemain Argentina memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kapten mereka.

Kehadiran Messi di ruang ganti selalu memberikan pengaruh tersendiri, meski sang pemain tidak pernah meminta perhatian khusus.

"Ketika Messi masuk ke ruang ganti, semua orang langsung menyadarinya. Bukan karena dia menuntut itu, tetapi karena rasa hormat yang telah ia bangun selama bertahun-tahun," ungkap De Paul.

Pemain berusia 32 tahun itu juga menggambarkan bagaimana rekan-rekan setimnya sering kali mendapatkan energi tambahan saat melihat Messi berada dalam situasi sulit di lapangan.