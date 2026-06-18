Rodrigo De Paul Spill Rahasia Ruang Ganti Argentina

Rodrigo De Paul dan Lionel Messi merayakan gol ke gawang Aljazair. (Dok. Rodrigo De Paul)
JawaPos.com - Rodrigo De Paul kembali membagikan pandangannya mengenai Lionel Messi dan peran besar sang megabintang di lingkungan Tim Nasional Argentina.
Gelandang Atletico Madrid itu menegaskan bahwa Messi tidak hanya dipandang sebagai kapten atau pemain terbaik tim, melainkan sosok yang memiliki arti lebih dalam bagi seluruh skuad Albiceleste.
Dalam keterangannya, De Paul menjelaskan bahwa rasa hormat yang diterima Messi lahir dari perjalanan panjang yang telah ia lalui bersama Argentina.
Selama bertahun-tahun, Messi menghadapi tekanan luar biasa, kritik tajam, hingga berbagai kegagalan yang sempat membuat banyak pihak meragukannya. Namun, ia tetap bertahan dan terus memperjuangkan negaranya.
Baca Juga:Aksi Rendah Hati Lionel Messi di Bangku Cadangan Tuai Pujian saat Laga Argentina vs Aljazair
Menurut De Paul, pengalaman tersebut membuat para pemain Argentina memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kapten mereka.
Kehadiran Messi di ruang ganti selalu memberikan pengaruh tersendiri, meski sang pemain tidak pernah meminta perhatian khusus.
"Ketika Messi masuk ke ruang ganti, semua orang langsung menyadarinya. Bukan karena dia menuntut itu, tetapi karena rasa hormat yang telah ia bangun selama bertahun-tahun," ungkap De Paul.
Pemain berusia 32 tahun itu juga menggambarkan bagaimana rekan-rekan setimnya sering kali mendapatkan energi tambahan saat melihat Messi berada dalam situasi sulit di lapangan.
Bahkan ketika pertandingan berlangsung berat dan kondisi fisik mulai menurun, para pemain tetap berusaha memberikan segalanya demi sang kapten.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan