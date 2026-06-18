Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 19 Juni 2026 | 04.25 WIB

Aksi Rendah Hati Lionel Messi di Bangku Cadangan Tuai Pujian saat Laga Argentina vs Aljazair

Lionel Messi di bangku cadangan tim Argentina. (Istimewa) - Image

Lionel Messi di bangku cadangan tim Argentina. (Istimewa)

JawaPos.com - Lionel Messi kembali menjadi perbincangan publik. Namun kali ini bukan karena gol, assist, atau rekor baru yang ia ciptakan bersama Timnas Argentina, melainkan karena sebuah tindakan sederhana yang menunjukkan sisi rendah hatinya.

Momen tersebut terjadi saat pertandingan Argentina memasuki menit-menit akhir. Setelah ditarik keluar lapangan, Messi menuju area bangku cadangan untuk menyaksikan sisa pertandingan bersama rekan-rekannya. Namun saat itu seluruh kursi yang tersedia sudah terisi penuh.

Beberapa orang di sekitar bangku cadangan kemudian mencoba mencarikan tempat untuk sang kapten. Mereka meminta salah satu anggota tim yang sedang duduk agar berdiri dan memberikan kursinya kepada Messi.

Akan tetapi, pemain berusia 39 tahun itu langsung menolak usulan tersebut. Menurut sejumlah kesaksian yang beredar, Messi meminta agar tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat duduknya hanya demi dirinya.

"Nggak ada yang bangun dari tempatnya," demikian pesan yang disampaikan Messi kepada orang-orang di sekitarnya.

Alih-alih menerima perlakuan khusus, pemilik delapan Ballon d'Or tersebut memilih duduk di tanah di samping bangku cadangan sambil menyaksikan pertandingan hingga selesai. Keputusan sederhana itu langsung menarik perhatian banyak penggemar yang melihat momen tersebut.

Bagi sebagian orang, tindakan tersebut mungkin terlihat sepele. Namun bagi banyak penggemar sepak bola, sikap itu menggambarkan karakter Messi yang selama ini dikenal jauh dari kesan ingin diperlakukan berbeda.

Padahal, Messi merupakan salah satu pemain paling sukses dalam sejarah olahraga. Ia telah memenangkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Piala Dunia bersama Argentina, serta mencatatkan sejumlah rekor yang sulit ditandingi pemain lain.

Meski telah mencapai hampir semua pencapaian tertinggi dalam sepak bola, Messi tetap menunjukkan sikap yang sederhana dalam kesehariannya. 

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Top Skor Sementara Piala Dunia 2026: Messi Puncaki Daftar dengan 3 Gol - Image
Piala Dunia 2026

Top Skor Sementara Piala Dunia 2026: Messi Puncaki Daftar dengan 3 Gol

Jumat, 19 Juni 2026 | 00.21 WIB

Sepuluh Pemain dan Sebuah Patung? Portugal Terancam Korbankan Piala Dunia 2026 Demi Cristiano Ronaldo - Image
Piala Dunia 2026

Sepuluh Pemain dan Sebuah Patung? Portugal Terancam Korbankan Piala Dunia 2026 Demi Cristiano Ronaldo

Kamis, 18 Juni 2026 | 21.54 WIB

Hat-trick Lionel Messi Borong Rekor, Samai Capaian Miroslav Klose dan Ungguli Cristiano Ronaldo - Image
Piala Dunia 2026

Hat-trick Lionel Messi Borong Rekor, Samai Capaian Miroslav Klose dan Ungguli Cristiano Ronaldo

Kamis, 18 Juni 2026 | 21.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

4

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

9

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

10

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore