Aksi Rendah Hati Lionel Messi di Bangku Cadangan Tuai Pujian saat Laga Argentina vs Aljazair

JawaPos.com - Lionel Messi kembali menjadi perbincangan publik. Namun kali ini bukan karena gol, assist, atau rekor baru yang ia ciptakan bersama Timnas Argentina, melainkan karena sebuah tindakan sederhana yang menunjukkan sisi rendah hatinya.

Momen tersebut terjadi saat pertandingan Argentina memasuki menit-menit akhir. Setelah ditarik keluar lapangan, Messi menuju area bangku cadangan untuk menyaksikan sisa pertandingan bersama rekan-rekannya. Namun saat itu seluruh kursi yang tersedia sudah terisi penuh.

Beberapa orang di sekitar bangku cadangan kemudian mencoba mencarikan tempat untuk sang kapten. Mereka meminta salah satu anggota tim yang sedang duduk agar berdiri dan memberikan kursinya kepada Messi.

Akan tetapi, pemain berusia 39 tahun itu langsung menolak usulan tersebut. Menurut sejumlah kesaksian yang beredar, Messi meminta agar tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat duduknya hanya demi dirinya.

"Nggak ada yang bangun dari tempatnya," demikian pesan yang disampaikan Messi kepada orang-orang di sekitarnya.

Alih-alih menerima perlakuan khusus, pemilik delapan Ballon d'Or tersebut memilih duduk di tanah di samping bangku cadangan sambil menyaksikan pertandingan hingga selesai. Keputusan sederhana itu langsung menarik perhatian banyak penggemar yang melihat momen tersebut.

Bagi sebagian orang, tindakan tersebut mungkin terlihat sepele. Namun bagi banyak penggemar sepak bola, sikap itu menggambarkan karakter Messi yang selama ini dikenal jauh dari kesan ingin diperlakukan berbeda.

Padahal, Messi merupakan salah satu pemain paling sukses dalam sejarah olahraga. Ia telah memenangkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Piala Dunia bersama Argentina, serta mencatatkan sejumlah rekor yang sulit ditandingi pemain lain.