Bukan Sepak Bola, Erling Haaland Justru Masuk Radar WWE Usai Dipuji Cody Rhodes di Acara TV

Erling Haaland masuk radar WWE setelah pujian dari Cody Rhodes. (Istimewa)
JawaPos.com - Erling Haaland kembali menjadi sorotan, tetapi kali ini bukan karena ketajamannya di lapangan hijau. Penyerang Manchester City itu justru dikaitkan dengan kemungkinan tampil di dunia gulat profesional WWE setelah mendapat pujian langsung dari bintang utama WWE Cody Rhodes.
Komentar tersebut disampaikan Rhodes saat menjadi bintang tamu dalam acara The Tonight Show bersama Jimmy Fallon. Dalam sesi itu, dia diminta memberikan pendapat mengenai sejumlah figur terkenal yang dinilai memiliki potensi untuk tampil di atas ring WWE, termasuk aktor Tom Holland, Jason Momoa, Travis Kelce, hingga Erling Haaland.
Ketika nama Erling Haaland disebut, Rhodes langsung memberikan respons yang mengundang perhatian. Menurut dia, striker asal Norwegia tersebut memiliki semua atribut fisik untuk menjadi seorang pegulat profesional.
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"Dia atlet yang luar biasa. Dengan rambut pirangnya, kami bahkan bisa membuat cerita kalau kami masih sepupu. Di dunia gulat, hal seperti itu sangat mungkin terjadi," ujar Rhodes sambil bercanda.
Ucapan itu sontak memancing antusiasme para penggemar WWE maupun sepak bola. Meski hanya bernada gurauan, banyak yang menilai Haaland memang memiliki postur ideal untuk tampil di atas ring.
Dengan tinggi mencapai sekitar 196 sentimeter atau 6 kaki 5 inci, Haaland memiliki tubuh yang sebanding dengan sejumlah pegulat papan atas WWE. Bahkan, tinggi badannya disebut setara dengan legenda WWE, The Rock.
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Popularitas Haaland sendiri meningkat drastis setelah tampil impresif bersama Timnas Norwegia di Piala Dunia 2026. Meski langkah Norwegia terhenti di babak perempat final, penampilan sang striker sukses mencuri perhatian publik Amerika Serikat yang menjadi salah satu tuan rumah turnamen tersebut.
Efeknya juga terasa di media sosial. Dalam beberapa pekan selama turnamen berlangsung, jumlah pengikut Haaland dikabarkan bertambah hingga puluhan juta akun, memperkuat statusnya sebagai salah satu pesepak bola paling populer di dunia.
Meski demikian, peluang Haaland benar-benar meninggalkan sepak bola untuk berkarier di WWE masih sangat kecil. Di usia 26 tahun, mantan striker Borussia Dortmund itu masih berada dalam masa emas karirnya dan tetap menjadi andalan Manchester City serta Timnas Norwegia.
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