Usai Cetak Hattrick, Mitchell Baker Dijuluki Erling Haaland dan Bangga Debut Bersama Timnas Indonesia

JawaPos.com - Mitchell Baker merasa senang bisa melakukan debut bersama Timnas Indonesia saat mengalahkan Kamboja di ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Laga yang berakhir dengan skor 5-1 tersebut dimainkan di Stadion Pakansari, Senin (27/7).

Melalui sosial media, Mitchell Baker mengungkapkan kebanggaannya bisa melakukan debut bersama Timnas Indonesia. Dia juga bersyukur bisa merasakan dukungan dari para supporter.

"Momen paling membanggakan dalam hidupku adalah melakukan debut untuk Indonesia. Bersyukur atas semua dukungan," tulis Mitchell Baker di Instagram, Selasa (28/7).

Cetak Hattrick dan Dapat Julukan Haaland Indonesia Debut manis dilakukan Mitchell Baker dengan berhasil mencetak hattrick bersama Timnas Indonesia. Tiga gol tersebut dicetaknya pada menit ke-6, 15, dan 56 dengan umpan gol dari Thom Haye dan Eliano Reijnders.

Dua dari tiga gol yang dicetak Mitchell diciptakan melalui sundulan kepala. Hal tersebut membuktikan bahwa dirinya bisa memanfaatkan tinggi badan 1,92 meter dengan sangat baik.

Tajam di sundulan dan punya tendangan yang keras membuat pemain 19 tahun tersebut disamakan dengan aksi Erling Haaland. Hal itu membuat julukan 'Haaland Indonesia' melekat kepada Mitch Baker.

Julukan 'Haaland Indonesia' muncul di akun Instagram penyelenggara Piala AFF 2026 yang juga mengucapkan selamat datang kepada Mitchell Baker. "Welcome to the ASEANChampionship, Indonesian Haaland @_mitchell.baker (Mitchell Baker)," tulis akun tersebut.