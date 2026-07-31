Manchester City Rilis Skuad Tur Asia 2026, Haaland dan Rodri Tak Ikut ke Korea Selatan

JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan bagi penggemar Manchester City di Korea Selatan. Klub Premier League tersebut mengumumkan daftar 28 pemain yang akan mengikuti tur Asia musim panas 2026, namun nama Erling Haaland dan Rodri tidak masuk dalam rombongan yang akan bertanding di Seoul.

Dikutip dari the chosun, Manchester City dijadwalkan menghadapi Team K League di Seoul World Cup Stadium pada 5 Agustus, sebelum kembali bermain melawan Atletico Madrid di stadion yang sama pada 9 Agustus.

Skuad yang dibawa tetap diperkuat sejumlah pemain utama seperti Gianluigi Donnarumma, Phil Foden, Nico Gonzalez, dan Abdou Diallo, serta beberapa talenta muda yang diproyeksikan mendapat kesempatan tampil menjelang dimulainya musim baru.

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Absennya Haaland dan Rodri bukan tanpa alasan. Mereka baru saja menjalani turnamen Piala Dunia 2026 hingga fase akhir bersama negara masing-masing.

Haaland tampil impresif dengan mencetak tujuh gol dan membawa Norwegia untuk pertama kalinya mencapai babak perempat final, sedangkan Rodri sukses meraih Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen setelah membawa Spanyol menjadi juara dunia.

Manchester City menjelaskan bahwa sejumlah pemain yang tampil hingga babak gugur Piala Dunia sengaja diberi waktu istirahat tambahan.

Klub juga menyebut beberapa pemain tersebut akan bergabung dengan tim di pertengahan rangkaian tur Asia setelah menyelesaikan masa pemulihan fisik.

Tur Asia 2026 menjadi awal persiapan Manchester City menghadapi musim baru di bawah pelatih Enzo Maresca, yang mengambil alih kursi manajer setelah berakhirnya era Pep Guardiola.