Cristiano Ronaldo Blak-blakan Usai Bawa Al Nassr Juara, Akui Liga Arab Saudi Tidak Mudah!

JawaPos.com - Al Nassr akhirnya merasakan dampak positif dari kedatangan Cristiano Ronaldo. Meski tidak secara instan, namun tekad pemain berjuluk CR7 untuk membawa tim tersebut juara Pro Liga Arab Saudi benar-benar diwujudkan.

Hal itu diungkapkan Cristiano Ronaldo baru-baru ini setelah ia sukses membawa Al Nassr juara Pro Liga Arab Saudi. Dalam postingannya di akun X, ia bahkan memuji perjalanan timnya musim ini sebagai musim yang luar biasa.

"Nassrawis... musim yang luar biasa. Sejak hari pertama saya datang, saya tahu apa yang kami inginkan dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya (meraih juara)," ujar Ronaldo via akun X.

Mantan bintang Real Madrid itu juga memuji kerja keras seluruh elemen tim. Berkat itu, Al Nassr bisa meraih gelar juara Pro Liga. Meski gagal pada final AFC Champions League 2, setidaknya mereka maasih memiliki satu gelaar prestisius musim ini.

"Kami bekerja keras, berjuang, dan memberikan segalanya dalam setiap latihan serta pertandingan. Saya akui Liga Arab Saudi tidaklah mudah, tetapi kami berhasil melewatinya bersama," tegasnya juga.

Kerja keras Ronaldo dalam membantu Al Nassr meraih juara juga digambarkan oleh rekan setimnya yang juga rekan senegaranya di Portugal yaitu Joao Felix. Eks pemain Atletico Madrid bahkan menilai CR7 sampai menderita untuk bisa meraih gelar di Arab Saudi.

“Dan saya tahu betapa menderita Cristiano karena tekadnya untuk menjurai liga, karena saya tahu bahwa dia ingin menang," ujar Felix dikutip dari World Soccer Talk.

Ronaldo menutup postingannya dengan ucapan terima kasih karena telah memberi kepercaayaan kepadanya untuk memberi banyak menit bermain bersama Al Nassr sehingga ia bisa berperan besar bagi tim terutama saat meraih juara Pro Liga.

CR7 memang tidak memuncaki daftar top skor Pro Liga Arab Saudi. Tetapi ia musim ini menjadi top skor klub dengan membukukan 28 gol. Mengutip dari Transfermarkt, secara total ia sudah mencetak 129 gol bagi Al Nassr dan 24 assist.