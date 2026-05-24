Cristiano Ronaldo Blak-blakan Usai Bawa Al Nassr Juara, Akui Liga Arab Saudi Tidak Mudah!

Cristiano Ronaldo merayakan juara Pro Liga Saudi bersama para pemain Al Nassr. (Dok. Pro Liga Saudi)
JawaPos.com - Al Nassr akhirnya merasakan dampak positif dari kedatangan Cristiano Ronaldo. Meski tidak secara instan, namun tekad pemain berjuluk CR7 untuk membawa tim tersebut juara Pro Liga Arab Saudi benar-benar diwujudkan.
Hal itu diungkapkan Cristiano Ronaldo baru-baru ini setelah ia sukses membawa Al Nassr juara Pro Liga Arab Saudi. Dalam postingannya di akun X, ia bahkan memuji perjalanan timnya musim ini sebagai musim yang luar biasa.
"Nassrawis... musim yang luar biasa. Sejak hari pertama saya datang, saya tahu apa yang kami inginkan dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya (meraih juara)," ujar Ronaldo via akun X.
Mantan bintang Real Madrid itu juga memuji kerja keras seluruh elemen tim. Berkat itu, Al Nassr bisa meraih gelar juara Pro Liga. Meski gagal pada final AFC Champions League 2, setidaknya mereka maasih memiliki satu gelaar prestisius musim ini.
"Kami bekerja keras, berjuang, dan memberikan segalanya dalam setiap latihan serta pertandingan. Saya akui Liga Arab Saudi tidaklah mudah, tetapi kami berhasil melewatinya bersama," tegasnya juga.
Kerja keras Ronaldo dalam membantu Al Nassr meraih juara juga digambarkan oleh rekan setimnya yang juga rekan senegaranya di Portugal yaitu Joao Felix. Eks pemain Atletico Madrid bahkan menilai CR7 sampai menderita untuk bisa meraih gelar di Arab Saudi.
“Dan saya tahu betapa menderita Cristiano karena tekadnya untuk menjurai liga, karena saya tahu bahwa dia ingin menang," ujar Felix dikutip dari World Soccer Talk.
Ronaldo menutup postingannya dengan ucapan terima kasih karena telah memberi kepercaayaan kepadanya untuk memberi banyak menit bermain bersama Al Nassr sehingga ia bisa berperan besar bagi tim terutama saat meraih juara Pro Liga.
CR7 memang tidak memuncaki daftar top skor Pro Liga Arab Saudi. Tetapi ia musim ini menjadi top skor klub dengan membukukan 28 gol. Mengutip dari Transfermarkt, secara total ia sudah mencetak 129 gol bagi Al Nassr dan 24 assist.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Enam Kali Clean Sheet Beruntun, Pemain Senior Persik Kediri Akui Superioritas Green Force
Sebagai informasi, Al Nassr memastikan menjadi kampiun Pro Liga Arab Saudi setelah menang telak atas Damac 4-1 pada pekan terakhir liga. Kemenangan itu juga membuat Damac dipastikan terdegradasi dari Pro Liga Arab Saudi musim depan.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi