Prediksi Skor Ceko vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Patrik Schick Jadi Motor Kalahkan Bafana Bafana

JawaPos.com — Timnas Ceko menghadapi Timnas Afrika Selatan pada laga kedua Grup A Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Kamis (18/6/2026) pukul 23.00 WIB, dalam pertandingan yang bisa menentukan nasib kedua tim.

Setelah sama-sama kalah pada laga pembuka, kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur.

Ceko datang ke pertandingan ini dengan beban besar setelah takluk 1-2 dari Korea Selatan pada matchday pertama. Di sisi lain, Afrika Selatan juga gagal meraih poin usai kalah 0-2 dari Meksiko.

Kondisi tersebut membuat duel di Atlanta Stadium layak disebut sebagai laga hidup dan mati. Tim yang kembali menelan kekalahan akan berada dalam posisi sangat sulit untuk mengejar tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Mengapa Ceko Lebih Diunggulkan? Ceko memiliki modal performa yang lebih meyakinkan dibandingkan Afrika Selatan.

Meski kalah dari Korea Selatan, pasukan Miroslav Koubek mampu tampil dominan dalam sejumlah fase pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang.

Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, Ceko juga menunjukkan tren positif dengan meraih dua kemenangan beruntun dalam laga uji coba. Mereka mengalahkan Guatemala 3-1 dan Kosovo 2-1 sebagai bekal menuju turnamen.

Keunggulan lain berada pada kedalaman skuad. Ceko bisa menurunkan seluruh pemain terbaiknya tanpa kendala cedera maupun akumulasi kartu.