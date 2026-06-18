Prediksi Meksiko vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket Lolos ke Babak 32 Besar

JawaPos.com - Meksiko akan menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan kedua Grup A Piala Dunia 2026 yang digelar di Estadio Guadalajara, Jumat 19 Juni 2026.

Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan pada fase grup karena mempertemukan dua tim yang sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka mereka.

Baik Meksiko maupun Korea Selatan datang dengan modal yang sangat positif. Kemenangan pada pertandingan pertama membuat kedua tim berada dalam posisi ideal untuk mengamankan tiket menuju babak 32 besar.

Jika mampu meraih tiga poin dalam laga ini, salah satu dari mereka akan semakin dekat dengan status sebagai pemuncak grup sekaligus memastikan langkah ke fase berikutnya.

Meksiko memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil yang cukup meyakinkan.

Tim asuhan Javier Aguirre berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Meski demikian, performa El Tri saat itu belum sepenuhnya menunjukkan kualitas terbaik mereka.

Meksiko memang tampil efektif dalam memanfaatkan peluang, namun masih memiliki sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki, terutama dalam membangun serangan dan menjaga konsistensi permainan selama 90 menit.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan besar bagi Meksiko. Dukungan suporter diperkirakan akan kembali memenuhi stadion dan memberikan energi tambahan bagi para pemain.