Pelatih Baru Portugal Jawab Pertanyaan Besar soal Masa Depan Cristiano Ronaldo di Timnas

Jorge Jesus. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih anyar Portugal, Jorge Jesus, akhirnya angkat bicara mengenai masa depan Cristiano Ronaldo bersama tim nasional.
Meski belum memberikan kepastian apakah sang kapten akan tetap menjadi pilihan utama, Jesus menegaskan bahwa pemain berusia 41 tahun itu tidak akan pernah menjadi masalah bagi Seleção das Quinas.
Portugal bergerak cepat setelah tersingkir secara mengecewakan di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Roberto Martínez, yang kontraknya berakhir usai kegagalan tersebut, langsung digantikan oleh Jorge Jesus hanya beberapa hari setelah Portugal disingkirkan Spanyol lewat gol dramatis di menit-menit akhir.
Kekalahan itu juga menjadi akhir yang emosional bagi Ronaldo, yang tampak menangis setelah mimpinya menutup karier Piala Dunia dengan trofi kembali pupus.
Tak heran jika pertanyaan pertama yang diterima Jesus dalam konferensi pers perdananya adalah mengenai masa depan Ronaldo. Keduanya sendiri bukan sosok asing karena sempat bekerja sama di Al Nassr dan sukses mempersembahkan gelar Liga Pro Saudi yang telah lama dinantikan klub tersebut.
Melansir Sports Illustrated, Jorge Jesus pun membalas dengan jawaban formalitas soal masa depan bintang Portugal tersebut.
"Saya belum berbicara dengan Cris," ungkap Jesus.
"Dia tidak akan pernah menjadi masalah bagi tim nasional atau bagi saya. Mengenai kontroversi tersebut, setiap orang berhak atas pendapatnya masing-masing."
"Saya perlu berbicara dengannya untuk mengetahui apa yang ingin dia lakukan. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa dia ingin mengakhiri kariernya di Al Nassr. Jika dia berada dalam posisi untuk dipanggil, saya akan melakukannya."
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