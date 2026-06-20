Joao Neves dan Bruno Fernandes Diserang Fans Ronaldo, Timnas Portugal Diguncang Polemik Internal

Timnas Portugal diguncang polemik internal terkait megabintang Cristiano Ronaldo. (Dok. X/@bt3)
JawaPos.com - Timnas Portugal tengah menghadapi sorotan besar di media sosial setelah muncul kontroversi yang melibatkan Joao Neves, Bruno Fernandes, dan Cristiano Ronaldo. Perdebatan yang awalnya berkaitan dengan piala dunia kini berkembang menjadi serangan pribadi terhadap sejumlah pemain tim nasional.
Situasi bermula dari pernyataan Joao Neves dalam sebuah wawancara ketika membahas peran Cristiano Ronaldo di skuad timnas Portugal. Gelandang muda tersebut menyebut bahwa Ronaldo adalah bagian dari tim seperti pemain lainnya dan hadir untuk membantu Portugal mencapai tujuan bersama.
Pernyataan Joao Neves itu sebenarnya tidak mengandung kritik secara langsung kepada sang kapten, Ronaldo. Namun, sebagian penggemar menilai komentar tersebut sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap pemain yang telah menjadi ikon sepak bola timnas Portugal selama lebih dari dua dekade.
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Kontroversi semakin membesar ketika Bruno Fernandes memberikan tanda suka atau emoji hati pada unggahan yang memuat kutipan pernyataan Neves. Tindakan sederhana tersebut langsung memicu berbagai reaksi dari pendukung Ronaldo di media sosial.
Dalam beberapa hari terakhir, akun media sosial Bruno Fernandes dan Joao Neves dipenuhi komentar bernada kritik.
Banyak penggemar meminta para pemain Portugal memberikan lebih banyak dukungan kepada Ronaldo di lapangan. Sebagian bahkan membandingkan situasi Portugal dengan Argentina yang dinilai membangun permainan di sekitar Lionel Messi selama bertahun-tahun.
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Komentar seperti Hormati Cristiano, Oper bola lebih banyak kepadanya, hingga Bermainlah untuk Ronaldo menjadi pesan yang terus bermunculan di berbagai platform media sosial. Yang menjadi perhatian adalah polemik tersebut mulai keluar dari batas perdebatan sepak bola.
Tidak hanya Bruno Fernandes dan Joao Neves yang menjadi sasaran, beberapa pemain lain seperti Vitinha dan Pedro Neto juga ikut disebut-sebut dalam berbagai diskusi yang berkembang di internet.
Bahkan, pasangan Joao Neves dilaporkan turut menerima pesan dari sejumlah pengguna media sosial yang meminta dirinya memengaruhi sang pemain agar menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada Ronaldo. Kondisi ini kembali menunjukkan bagaimana perdebatan di dunia sepak bola dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih personal.
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