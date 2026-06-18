Kapten Son Heung-min Dihina, Timnas Korea Selatan Boikot Media Selama Piala Dunia 2026

Kapten Korea Selatan Son Heung-min menjadi tumpuan utama Taeguk Warriors saat tampil pada Piala Dunia 2026 di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. (KFA)
JawaPos.com - Timnas Korea Selatan Son Heung-min sempat mendapat penghinaan dari media di negaranya. Federasi Sepak bola Korsel (KFA) pun memutuskan untuk memboikot seluruh aktivitas media selama Piala Dunia 2026.
KFA sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait pemboikotan ini. KFA menyayangkan adanya jurnalis yang berkomentar tidak pantas kepada Son. ''Komentar tidak pantas dibuat oleh beberapa personel media selama latihan tim di kamp pelatihan Guadalajara.'' tulis KFA seperti dikutip oleh The Korea Times.
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KFA menambahkan seluruh skuad Korsel sangat sedih mendengar komentar tersebut. ''Kejutan dan kekecewaan besar,'' lanjut KFA.
Komentar merendahkan Son ini sebenarnya terjadi pada 7 Juni lalu. Tepatnya, saat latihan terbuka di kamp pelatihan Korsel di Guadalajara, atau lima hari sebelum laga perdana Korsel di Piala Dunia melawan Ceko pada 12 Juni lalu.
Saat itu, Son sedang pemanasan dan kemudian diejek oleh beberapa jurnalis. Ejekan itu terkait status wajib militer sang pemain. Parahnya, ejekan itu terekam dan sempat disiarkan live oleh salah satu stasiun televisi di Korsel.
KFA menambahkan pelarangan peliputan akan terus dilanjutkan. Pihaknya mencoba melindungi skuad Korsel dari segala hal negatif di luar sepak bola.
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