Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Farid S. Maulana, Baskoro Yudho
Kamis, 18 Juni 2026 | 19.05 WIB

Kapten Son Heung-min Dihina, Timnas Korea Selatan Boikot Media Selama Piala Dunia 2026

Kapten Korea Selatan Son Heung-min menjadi tumpuan utama Taeguk Warriors saat tampil pada Piala Dunia 2026 di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. (KFA) - Image

Kapten Korea Selatan Son Heung-min menjadi tumpuan utama Taeguk Warriors saat tampil pada Piala Dunia 2026 di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. (KFA)

JawaPos.com - Timnas Korea Selatan Son Heung-min sempat mendapat penghinaan dari media di negaranya. Federasi Sepak bola Korsel (KFA) pun memutuskan untuk memboikot seluruh aktivitas media selama Piala Dunia 2026. 

KFA sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait pemboikotan ini. KFA menyayangkan adanya jurnalis yang berkomentar tidak pantas kepada Son. ''Komentar tidak pantas dibuat oleh beberapa personel media selama latihan tim di kamp pelatihan Guadalajara.'' tulis KFA seperti dikutip oleh The Korea Times.

KFA menambahkan seluruh skuad Korsel sangat sedih mendengar komentar tersebut. ''Kejutan dan kekecewaan besar,'' lanjut KFA. 

Komentar merendahkan Son ini sebenarnya terjadi pada 7 Juni lalu. Tepatnya, saat latihan terbuka di kamp pelatihan Korsel di Guadalajara, atau lima hari sebelum laga perdana Korsel di Piala Dunia melawan Ceko pada 12 Juni lalu.

Saat itu, Son sedang pemanasan dan kemudian diejek oleh beberapa jurnalis. Ejekan itu terkait status wajib militer sang pemain. Parahnya, ejekan itu terekam dan sempat disiarkan live oleh salah satu stasiun televisi di Korsel. 

KFA menambahkan pelarangan peliputan akan terus dilanjutkan. Pihaknya mencoba melindungi skuad Korsel dari segala hal negatif di luar sepak bola.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Analisis: Mengapa Banyak Pemain Memakai Sepatu Warna Pink di Piala Dunia 2026? Nike dan Adidas Punya Alasan Khusus - Image
Piala Dunia 2026

Analisis: Mengapa Banyak Pemain Memakai Sepatu Warna Pink di Piala Dunia 2026? Nike dan Adidas Punya Alasan Khusus

Selasa, 16 Juni 2026 | 22.56 WIB

Jurgen Klopp Kritik Piala Dunia 2026, Anggap Water Break Hanya untuk Kepentingan Sponsor - Image
Piala Dunia 2026

Jurgen Klopp Kritik Piala Dunia 2026, Anggap Water Break Hanya untuk Kepentingan Sponsor

Selasa, 16 Juni 2026 | 22.17 WIB

Son Heung-min Diledek Wartawan Korea Selatan, Laskar Taeguk Kompak Putus Komuniksai dengan Pers - Image
Piala Dunia 2026

Son Heung-min Diledek Wartawan Korea Selatan, Laskar Taeguk Kompak Putus Komuniksai dengan Pers

Rabu, 17 Juni 2026 | 04.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

4

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

9

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

10

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore