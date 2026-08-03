Tragis! Pesepak Bola Wanita Maroko Tewas Saat Berenang Menuju Spanyol, Visa Sudah Disetujui

JawaPos.com - Duka menyelimuti sepak bola Maroko setelah Faten Ben Amar El Azizi meninggal saat berusaha menyeberang ke Spanyol. Kisahnya menjadi sorotan karena visa miliknya justru disetujui pada hari yang sama.

Sepak bola Maroko berduka setelah pesepak bola wanita Faten Ben Amar El Azizi meninggal dunia saat mencoba berenang menuju Ceuta, wilayah Spanyol di Afrika Utara. Tragedi itu menjadi semakin memilukan karena visa Spanyol miliknya disetujui pada hari yang sama.

Faten Ben Amar El Azizi merupakan pemain Moghreb Atletic Tanger. Dia meninggal di tengah gelombang imigrasi ilegal dari Maroko menuju Spanyol yang kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Disitir JawaPos.com dari Morocco World News, Senin (3/8), El Azizi meninggal saat berusaha berenang menuju Ceuta. Banyak warga Maroko memilih jalur laut untuk mencapai wilayah Spanyol akibat tekanan ekonomi.

Kemiskinan disebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya upaya warga Maroko meninggalkan negaranya secara ilegal. Berdasarkan laporan BBC, sejak Kamis (30/7) lebih dari 600 ribu warga Maroko tercatat mencoba menuju Spanyol.

Dari jumlah tersebut, BBC melaporkan 50 orang meninggal, sebagian besar akibat tenggelam. Sementara itu, Al Jazeera mencatat jumlah korban meninggal mencapai 67 orang.

Kabar meninggalnya El Azizi semakin menyayat hati karena visa Spanyol yang dia ajukan telah disetujui pada hari yang sama.

Sang ibu tak mampu membendung tangis setelah mengetahui putrinya meninggal sebelum sempat berangkat secara legal.

Ucapan belasungkawa berdatangan dari berbagai pihak. Presiden Serikat Pesepak Bola Profesional Maroko (UMFP), Mustapha El Hadaoui, menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban.