Viral! Komentar Thierry Henry Analisis Cristiano Ronaldo untuk Portugal di Piala Dunia 2026

Cristiano Ronaldo dikritik legenda Prancis Thierry Henry saat gagal membawa Portugal menang atas Republik Demokratik Kongo pada laga perdana Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Texas. (Portugal)
JawaPos.com - Sosok Thierry Henry kembali viral di media sosial karena komentarnya mengenai penampilan Cristiano Ronaldo bersama Portugal melawan Republik Demokratik Kongo dalam laga pembuka Piala Dunia 2026.
Pemain berusia 41 tahun itu menjadi starter untuk tim asuhan Roberto Martinez sejak awal di Piala Dunia keenamnya, dan pertandingan dimulai dengan ideal ketika Joao Neves mencetak gol hanya dalam enam menit.
Portugal gagal memanfaatkan keunggulan awal tersebut, karena Kongo terus menekan dan akhirnya menyamakan kedudukan melalui Yoane Wissa menjelang akhir babak pertama.
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Kedua tim berusaha mencetak gol kemenangan, tetapi pada akhirnya Ronaldo dan timnya harus puas dengan satu poin untuk memulai turnamen.
Dengan semua fokus tertuju pada striker legendaris tersebut, analisis Henry menunjukkan di mana CR7 kesulitan dalam pertandingan tersebut.
Setelah pertandingan sulit lainnya bagi Ronaldo, banyak kritik muncul atas kurangnya dampak CR7 dalam pertandingan. Bintang Al-Nassr itu sering kali berada di belakang para bek dan mengintai di kotak penalti untuk mencari peluang.
Meskipun ada pertanyaan tentang posisinya, Martinez tetap mendukung striker gaek tersebut, tetapi Henry khawatir bahwa ia tidak cukup tanpa pamrih di momen-momen penting.
Berbicara di FOX setelah pertandingan, mantan penyerang Arsenal dan Barcelona itu mengatakan:
"Satu hal yang penting, orang-orang, tolong di rumah, tim perlu mencetak gol. Bukan Anda yang perlu mencetak gol..."
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