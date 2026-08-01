Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

Pemain Port FC Bruno Moreira berebut bola dengan Pemain Persija Stjepan Loncar dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7). Persebaya incar kemenangan sempurna atas Port FC di Piala Presiden 2026. Bruno Moreira diragukan tampil, rotasi pemain disiapkan. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com – Persebaya Surabaya masih belum ternoda. Dalam dua laga di Piala Presiden 2026 Grup B, Green Force meraih dua kemenangan dan selalu mencatatkan clean sheet.
Rekor itu ingin diteruskan dalam laga pemungkas melawan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, malam nanti (live Indosiar pukul 19.30 WIB). Green Force ingin lolos dengan catatan sempurna, yakni tiga kali menang dan selalu clean sheet.
"Dalam setiap pertandingan, target kami adalah selalu untuk menang," kata pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konferensi pers pada Kamis (30/7).
Dia yakin lini pertahanannya cukup kokoh.
"Kami punya dua kiper hebat. Jadi, pertahanan kami cukup baik. Tapi kami juga perlu fokus ke sisi lain," tambahnya.
Jika menang, Green Force akan finis sebagai pemuncak klasemen. Artinya, kemungkinan besar mereka akan bertemu Arema FC di babak semifinal.
"Apakah kami ingin bermain melawan tim A atau kami ingin bermain melawan tim B, tergantung bagaimana performa kami di pertandingan terakhir. Saya hanya perlu mempersiapkan tim sebaik mungkin," ujar pelatih asal Portugal tersebut.
Saat ini, dia ingin anak asuhnya fokus melawan Port FC. Pelatih berusia 46 tahun itu tahu bahwa Port FC adalah tim kuat. Apalagi, mereka berstatus sebagai juara bertahan.
"Port FC adalah tim bagus. Kami perlu menganalisis permainan mereka. Dan saya rasa, ini akan jadi laga yang berat," ujar mantan pelatih PSM Makassar itu.
Dalam laga melawan PSMS Medan (29/7), banyak pemain utama diistirahatkan. Sebut saja Ernando Ari, Francisco Rivera, Arief Catur, Risto Mitrevski, hingga Malik Risaldi.
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