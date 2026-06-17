Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 17 Juni 2026 | 18.43 WIB

Prediksi Skor Timnas Portugal vs Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026: Last Dance Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo memimpin Portugal menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga perdana Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Texas. (Portugal) - Image

Cristiano Ronaldo memimpin Portugal menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga perdana Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Texas. (Portugal)

JawaPos.com - Timnas Portugal mengawali perjalanan di Grup K Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo di Houston Stadium, Texas, Kamis (18/6) pukul 00.00 WIB.

Laga ini menjadi sorotan karena bisa menjadi awal petualangan terakhir Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia sekaligus langkah pertama Portugal mengejar gelar dunia perdana.

Grup K menjadi salah satu grup paling menarik di Piala Dunia 2026. Selain Portugal dan Republik Demokratik Kongo, grup ini juga dihuni Kolombia serta Uzbekistan yang sama-sama memiliki peluang besar untuk lolos ke babak 32 besar.

Mengapa Portugal Jadi Favorit di Laga Perdana?

Portugal datang dengan status unggulan berkat kualitas skuad yang merata di semua lini. Tim asuhan Roberto Martinez memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan generasi emas yang sedang berada di puncak performa.

Sorotan utama tentu tertuju kepada Cristiano Ronaldo yang diyakini menjalani Piala Dunia terakhir dalam karirnya. Namun kekuatan Portugal tidak hanya bergantung pada sang megabintang karena mereka memiliki sederet pemain kelas dunia seperti Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Rafael Leao, Ruben Dias, hingga Pedro Neto.

Lini tengah Portugal bahkan disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Kehadiran Vitinha, Bruno Fernandes, dan Joao Neves membuat Selecao memiliki keseimbangan antara kreativitas, penguasaan bola, serta kemampuan menyerang dari lini kedua.

Performa Portugal dalam lima pertandingan terakhir juga sangat menjanjikan. Mereka mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang, termasuk kemenangan 2-1 atas Nigeria dan Chile dalam laga uji coba menjelang Piala Dunia 2026.

Apa yang Membuat RD Kongo Berbahaya?

Meski tidak diunggulkan, Republik Demokratik Kongo berpotensi jadi salah satu kuda hitam turnamen. Tim asuhan Sebastien Desabre datang dengan motivasi tinggi setelah berhasil kembali ke panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1974.

Saat tampil pada 1974, negara tersebut masih bernama Zaire. Kini sebagai Republik Demokratik Kongo, mereka ingin menciptakan sejarah baru dan membuktikan mampu bersaing dengan negara-negara elite dunia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Diragukan Kebugarannya, Cristiano Ronaldo Tegaskan Siap Tampil di Piala Dunia Bersama Timnas Portugal - Image
Piala Dunia 2026

Diragukan Kebugarannya, Cristiano Ronaldo Tegaskan Siap Tampil di Piala Dunia Bersama Timnas Portugal

Minggu, 14 Juni 2026 | 02.34 WIB

Momen Kocak IShowSpeed dan Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026, Prediksi Ronaldo Juara Bikin Heboh Studio - Image
Piala Dunia 2026

Momen Kocak IShowSpeed dan Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026, Prediksi Ronaldo Juara Bikin Heboh Studio

Minggu, 14 Juni 2026 | 01.31 WIB

Bukan Timnas Argentina atau Spanyol! Kakang Rudianto Jagokan Portugal di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Bukan Timnas Argentina atau Spanyol! Kakang Rudianto Jagokan Portugal di Piala Dunia 2026

Minggu, 14 Juni 2026 | 01.03 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore