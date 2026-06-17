Prediksi Skor Timnas Portugal vs Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026: Last Dance Cristiano Ronaldo

JawaPos.com - Timnas Portugal mengawali perjalanan di Grup K Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo di Houston Stadium, Texas, Kamis (18/6) pukul 00.00 WIB.

Laga ini menjadi sorotan karena bisa menjadi awal petualangan terakhir Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia sekaligus langkah pertama Portugal mengejar gelar dunia perdana.

Grup K menjadi salah satu grup paling menarik di Piala Dunia 2026. Selain Portugal dan Republik Demokratik Kongo, grup ini juga dihuni Kolombia serta Uzbekistan yang sama-sama memiliki peluang besar untuk lolos ke babak 32 besar.

Mengapa Portugal Jadi Favorit di Laga Perdana? Portugal datang dengan status unggulan berkat kualitas skuad yang merata di semua lini. Tim asuhan Roberto Martinez memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan generasi emas yang sedang berada di puncak performa.

Sorotan utama tentu tertuju kepada Cristiano Ronaldo yang diyakini menjalani Piala Dunia terakhir dalam karirnya. Namun kekuatan Portugal tidak hanya bergantung pada sang megabintang karena mereka memiliki sederet pemain kelas dunia seperti Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Rafael Leao, Ruben Dias, hingga Pedro Neto.

Lini tengah Portugal bahkan disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Kehadiran Vitinha, Bruno Fernandes, dan Joao Neves membuat Selecao memiliki keseimbangan antara kreativitas, penguasaan bola, serta kemampuan menyerang dari lini kedua.

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Performa Portugal dalam lima pertandingan terakhir juga sangat menjanjikan. Mereka mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang, termasuk kemenangan 2-1 atas Nigeria dan Chile dalam laga uji coba menjelang Piala Dunia 2026.

Apa yang Membuat RD Kongo Berbahaya? Meski tidak diunggulkan, Republik Demokratik Kongo berpotensi jadi salah satu kuda hitam turnamen. Tim asuhan Sebastien Desabre datang dengan motivasi tinggi setelah berhasil kembali ke panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1974.