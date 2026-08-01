Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

JawaPos.com - Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 melawan Port FC pada babak pertama Piala Presiden Elite 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8/2026) malam WIB.

Port FC unggul lebih dulu melalui Issam pada menit ke-29. Green Force kemudian merespons lewat gol pemain anyar Miguel Pereira pada menit ke-39.

Bagaimana Jalannya Awal Pertandingan Persebaya Surabaya vs Port FC? Port FC langsung mengambil kendali pertandingan sejak dua menit pertama, sementara Persebaya belum sempat menyentuh bola dalam tekanan awal tim asal Thailand tersebut.

Dominasi Port FC berlanjut hingga menit ketiga ketika Reza Arya Pratama harus melakukan penyelamatan untuk menggagalkan ancaman pertama yang mengarah ke gawangnya.

Persebaya mulai menemukan celah pada menit keenam melalui Miguel Pereira yang mendapatkan peluang dari jarak dekat. Sepakan pemain baru Green Force tersebut mengarah ke gawang, tetapi masih mampu ditepis kiper Port FC, Falkesgaard, sehingga skor tetap 0-0.

Memasuki menit ketujuh, Port FC masih lebih dominan dalam penguasaan bola dan mencoba membangun serangan dari lini belakang. Persebaya memilih mengandalkan pertahanan rapat sekaligus melakukan serangan balik cepat ketika mendapatkan ruang di belakang lini pertahanan lawan.

Yann Mabella Beri Ancaman Lewat Counter Attack Strategi serangan balik Persebaya hampir menghasilkan peluang berikutnya pada menit kesembilan melalui Yann Mabella.

Penyerang anyar Green Force tersebut mendapatkan kesempatan lewat tandukan di depan gawang Port FC setelah Persebaya berhasil memanfaatkan momentum serangan balik.

Namun, tandukan Yann Mabella yang sempat memantul belum mampu mengarah tepat ke gawang Falkesgaard.