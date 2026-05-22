Rizka Perdana Putra
Jumat, 22 Mei 2026 | 23.36 WIB

Gara-Gara DM Instagram! Bintang Barcelona Lamine Yamal Pacari Influencer Spanyol Ines Garcia

Lamine Yamal dan Ines Garcia. (Dok. ABC)

JawaPos.com - Bintang muda FC Barcelona dan timnas Spanyol, Lamine Yamal, sempat dikabarkan mendekati penyanyi Olivia Rodrigo dalam El Clasico di Camp Nou (11/5).

Namun, kemarin, Yamal menggandeng sosok bukan Olivia Rodrigo dalam acara makan malam akhir musim Barca di Casanovas Beach Club.

Dia adalah Ines Garcia. Seperti dilansir dari Sport dan Mundo Deportivo, Ines Garcia adalah  influencer Spanyol, tepatnya asal Sevilla.

Usianya 21 tahun atau tiga tahun lebih tua dari Yamal. Nama Ines mulai mencuat setelah terlihat liburan bersama Yamal di Yunani awal pekan ini (18/5).

Yang menarik, Ines dirumorkan tertarik dengan Yamal setelah wide attacker Barca itu mengirim DM (direct message) di Instagram.

Bukan hanya itu. Ines diklaim memutuskan pacarnya selama lima tahun terakhir karena Yamal. 

”Aku tidak tahu dari mana cerita seperti itu bisa muncul,” bantah Ines.

