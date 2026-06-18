Terungkap! Harga Makanan dan Minuman Super Mahal di Piala Dunia 2026

Fans Inggris saat menyaksikan aksi Harry Kane dkk kontra Kroasia di Dallas Stadium. (reuters/nathan ray)
JawaPos.com - Para penggemar Inggris menyadari perjalanan mereka ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026 mungkin mahal, tetapi ada kekecewaan dari para penggemar atas harga yang dikenakan di stadion untuk pertandingan pembuka grup mereka.
The Three Lions harus menunggu cukup lama untuk akhirnya beraksi di lapangan, dengan hampir seminggu setelah dimulainya turnamen. Mereka hampir tak sabar menyaksikan penampilan anak asuh Thomas Tuchel saat menghadapi Kroasia.
Semuanya dimulai di Texas di Stadion Dallas, saat Inggris menghadapi musuh bebuyutan Kroasia dalam pertandingan ulangan semifinal Piala Dunia 2018.
Sekitar 15.000 penggemar Inggris telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menyemangati tim, saat mereka berupaya mengakhiri 60 tahun penantian (kembali mengangkat trofi juara Piala Dunia). Tetapi, mereka akhirnya menyadari bahwa biaya cukup besar harus dikeluarkan untuk berada di sana.
Meskipun harga tiket, hotel, dan perjalanan telah didokumentasikan dengan baik, para penggemar Inggris juga dikenakan biaya yang tinggi untuk minuman dan makanan di area stadion.
Fans Inggris telah menghabiskan banyak uang untuk bepergian atau menonton tim mereka di Piala Dunia, tetapi mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang lagi di Stadion Dallas.
Minuman mahal dikenakan biaya di lorong-lorong stadion, dengan harga sekitar USD 15,95 (sekitar Rp 284 ribu) untuk bir, dan USD 25,50 (sekitar Rp 454 ribu) untuk koktail margarita, bagi penggemar yang menginginkan minuman beralkohol.
Air putih dikenakan biaya USD 8,25 (sekitar Rp 147 ribu), dengan air soda dikenakan biaya USD 0,25 (Rp 4.500) lebih mahal dari air putih, dan minuman olahraga seharga USD 8,50 (sekitar Rp 151 ribu).
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