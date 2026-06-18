Ketika sang Kapten Harry Kane Bawa Inggris Hancurkan Kroasia 4-2

Harry Kane rayakan gol untuk timnas Inggris. (X: @HKane)
JawaPos.com - Inggris mengawali perjalanan mereka daam Grup L Piala Dunia 2026 dengan mencatat kemenangan meyakinkan 4-2 atas Kroasia di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Kamis, yang dua gol di antaranya dilesakkan kapten Harry Kane.
Dua gol lainnya dicetak oleh Jude Bellingham dan Marcus Rashford.
Kane pun menyamai rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dalam Piala Dunia dengan 10 gol.
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Kroasia dua kali menyamakan kedudukan lewat gol Martin Baturina dan Petar Musa.
Inggris untuk sementara puncaki Grup L dengan tiga poin, sedangkan Uzbekistan dan Kolombia baru bertanding Kamis pagi pukul 09.00 WIB nanti.
Inggris langsung menekan sejak awal laga dan mendapat hadiah penalti pada menit kesembilan setelah Luka Modric melakukan pelanggaran terhadap Noni Madueke di kotak terlarang.
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Kane gagal karena tendangannya ditepis Dominik Livakovic. Namun, penalti harus diulang karena Livakovic lebih dulu bergerak saat proses tendangan penalti.
Pada kesempatan kedua, Kane sukses menaklukkan Livakovic dan membawa Inggris unggul 1-0 pada menit ke-12.
Gol itu membuat Kane menjadi pemain kedua yang mencetak gol untuk Inggris dalam tiga edisi Piala Dunia (2018, 2022, dan 2026) setelah David Beckham (1998, 2002, dan 2006).
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