Prediksi Susunan Pemain Timnas Inggris vs Kroasia: Harry Kane Bertekad Bawa The Three Lions  Melangkah Lebih Jauh

JawaPos.com - Harry Kane bertekad bawa tim nasional Inggris melangkah lebih jauh jelang menghadapi Kroasia. Laga Grup L tersebut dimainkan di AT&T, Kamis (18/6) pukul 03.00 WIB.

Di Piala Dunia tahun ini, Harry Kane mengungkapkan bahwa dia baru saja menjalani musim terbaiknya bersama Bayern Munchen dengan menjadi juara Liga Jerman, DFB Pokal, dan German Super Cup.

"Dari sudut pandang pribadi, saya akan mengatakan bahwa saya baru saja menjalani musim terbaik yang pernah saya alami, baik secara fisik maupun mental. Musim ini berakhir dengan sangat baik bagi saya - memenangkan liga dan final piala serta mencetak tiga gol di sana. Dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima," kata Harry Kane saat jumpa pers yang dikutip dari England Football, Rabu (17/6).

Penyerang 32 tahun tersebut ingin timnas Inggris menjalani pertandingan dengan baik di laga melawan Kroasia. Kane juga bertekad membawa timnya meraih prestasi terbaik.

"Sepanjang karier, Anda membutuhkan banyak hal yang berjalan sesuai keinginan dan berada pada tempatnya di waktu yang tepat, dan saya merasa hal itu telah terjadi di turnamen ini Kita hanya perlu memulai dengan baik besok dan membuktikan bahwa kita bisa melangkah jauh di turnamen ini," imbuh Kane.

Selama membela timnas Inggris, Kane membawa timnas Inggris mencapai semifinal Piala Dunia 2018 dan final Piala Eropa 2020 serta Piala Eropa 2024. Hal tersebut membuat dirinya semakin percaya diri dalam skuad.

"Kami berhasil mencapai semifinal dan final, dan itu semakin meningkatkan kepercayaan diri dalam skuad. Pada akhirnya, dari sudut pandang kami, kami hanya bisa melakukan apa yang kami lakukan di lapangan," pungkas Harry Kane.

Prediksi susunan pemain Inggris vs Kroasia:

Timnas Inggris dan Kroasia sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob: