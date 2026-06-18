Harry Kane Moncer, Inggris Bungkam Kroasia di Piala Dunia 2026

Selebrasi Harry Kane di laga Inggris vs Kroasia di Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Inggris meraih kemenangan 4-2 atas Kroasia pada laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Amerika Serikat, Kamis (18/6/2026) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, Harry Kane kembali menunjukkan taringnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Bomber Bayern Munchen itu mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 Inggris atas Kroasia.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Duel Inggris vs Kroasia berlangsung sengit sejak awal. Tapi Vatreni - julukan Timnas Kroasia - justru lebih dulu menekan dan coba memegang kontrol pertandingan.

Namun, keunggulan justru dibuka oleh Inggris lebih dulu. Pasukan Thomas Tuchel sukses mengubah skor 1-0 berkat gol penalti Harry Kane setelah Noni Madueke dilanggar Luka Modric di kotak terlarang.

Keunggulan membuat The Three Liona -julukan Timnas Inggris- mulai mendominasi. Namun Kroasia malah mengejutkan penonton di stadion dengan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-36 lewat Martin Baturina.

Tapi, Inggris kembali unggul pada menit ke-42. Harry Kane menambah pundi-pundi golnya dengan kali ini memanfaatkan sepak pojok Declan Rice, sekaligus membuat kans unggul saat jeda turun minum.

Hanya saja, asa The Three Lions seketika sirna setelah Mario Pasalic memberikan umpan terobosan lambung kepada Ivan Perisic yang ada di kotak penalti Inggris. Perisic lalu menyundul bola ke Peter Musa di sisi kiri untuk membantu Vatreni menyamakan kedudukan. Skor 2-2 jadi hasil babak pertama.

Babak Kedua

Usai turun minum, Inggris meningkatkan agresivitasnya. Hasilnya, Jude Bellingham langsung mencetak gol saat babak kedua baru berjalan dua menit. Gelandang Real Madrid itu membobol gawang Livakovic setelah menerima operan Elliot Anderson.