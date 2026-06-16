Analisis: Mengapa Banyak Pemain Memakai Sepatu Warna Pink di Piala Dunia 2026? Nike dan Adidas Punya Alasan Khusus

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 tak hanya menghadirkan persaingan sengit di lapangan, tetapi juga tren unik yang mencuri perhatian. Sepatu berwarna pink cerah mendominasi pertandingan-pertandingan awal turnamen, dikenakan banyak pemain dari berbagai negara. Fenomena ini ternyata bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi produsen perlengkapan olahraga untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain sekaligus menciptakan dampak visual yang kuat di lapangan.

Warna pink kini mendominasi lapangan hijau. Sejumlah merek olahraga ternama seperti Nike, Adidas, Puma, New Balance, hingga Skechers kompak merilis sepatu sepak bola berwarna pink cerah khusus untuk ajang Piala Dunia.

Fenomena ini dinilai bukan sekadar kebetulan. Pendiri BW Boots UK, Ben Warren, mengatakan berbagai produsen tampak mengarah pada pilihan warna yang sama.

"Banyak yang menganggap ini kebetulan, tetapi hal serupa terjadi terlalu sering. Berbagai merek meluncurkan sepatu dengan warna yang hampir sama. Dalam beberapa tahun terakhir desain sepatu memang mulai mirip, tetapi di Piala Dunia kali ini warnanya nyaris identik," ujarnya dipetik dari The New York Times.

Mengapa Pink yang Dipilih? Odinga Nimako, salah satu petinggi divisi sepatu sepak bola global Nike, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didorong oleh tingginya minat atlet dan konsumen terhadap warna-warna mencolok, terutama pada turnamen besar.

Menurut Nimako, warna terang mampu meningkatkan rasa percaya diri pemain. Dari berbagai pilihan warna yang diuji, pink dianggap menjadi salah satu warna yang paling efektif menghadirkan kesan tersebut.

"Kami terus mendengar dari atlet maupun konsumen bahwa warna-warna cerah memberi mereka kepercayaan diri. Karena itu, kami fokus mencari warna yang paling kuat memberikan efek tersebut, dan pink menjadi salah satunya," katanya.

Ia menambahkan, warna pink juga memiliki citra yang berani. Pemain yang mengenakannya seolah menunjukkan keyakinan terhadap kemampuan mereka sendiri. Di sisi lain, warna ini kini semakin diterima oleh banyak kalangan sehingga tidak lagi dianggap sebagai pilihan yang terlalu khusus atau terbatas.

Selain faktor psikologis, aspek visual juga menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan berbagai uji coba yang dilakukan Nike, warna pink terbukti paling menonjol di atas lapangan.