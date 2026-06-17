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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 18 Juni 2026 | 06.05 WIB

Monster! Timnas Argentina Beri Pujian untuk Lionel Messi Usai Cetak Hattrick di Piala Dunia 2026

Rodrigo De Paul dan Lionel Messi merayakan gol ke gawang Aljazair. (Dok. Rodrigo De Paul) - Image

Rodrigo De Paul dan Lionel Messi merayakan gol ke gawang Aljazair. (Dok. Rodrigo De Paul)

JawaPos.com - Para pemain tim nasional Argentina memuji performa Lionel Messi yang berhasil mencetak tiga gol untuk tim nasional Argentina melawan Aljazair. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Arrowhead Stadium, Rabu (17/6).

Rodrigo De Paul yang memberikan assist pada menit ke-17, memuji Lionel Messi sebagai pemain yang bisa memimpin skuad timnas Argentina. Dia juga senang bahwa penyerang 38 tahun tersebut tidak memikirkan prestasi individu meski sudah mencetak tiga gol.

"Merupakan sebuah keuntungan memiliki Leo karena cara dia mengelola grup dan memimpinnya. Karena kepribadiannya. Dia tidak fokus pada rekor individu, dia memprioritaskan grup, dan bagi kami itu luar biasa," kata Rodrigo De Paul yang dikutip dari ESPN, Rabu (17/6).

Gelandang Chelsea, Enzo Fernandez menyebut Messi sebagai seorang monster setelah menjebol gawang Aljazair sebanyak tiga kali. Pemain 25 tahun itu, juga senang dengan performa timnas Argentina yang luar biasa.

"Saya bangga dengan tim karena memulai pertandingan seperti ini. Sang 'monster' (Messi) mencetak tiga gol. Kami senang karena tim memberikan respons yang baik. Kami menjalaninya selangkah demi selangkah, kami memiliki grup yang luar biasa dan kami selalu menatap ke depan," ujar Enzo Fernandez.

Sementara Emiliano Martinez mengatakan Messi adalah pemain yang selalu berkembang. Selain itu, kiper Aston Villa tersebut merasa puas dengan laga pertamanya meski sempat mengalami cedera.

"Leo terus berkembang dan mendorong dirinya sendiri. Dia adalah contoh bagi semua orang. Pertandingan pembuka selalu istimewa. Saya mengalami cedera selama enam minggu, tetapi pikiran saya 100 persen fokus," pungkas Emiliano Martinez.

Tiga gol yang dicetak Messi cukup membawa timnas Argentina menjadi pemuncak klasemen sementara Grup J. Di laga selanjutnya, tim asuhan Lionel Scaloni akan menghadapi Austria pada 23 Juni.

Editor: Banu Adikara
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