Rekor Miroslav Klose Tetap Sulit Ditandingi Walau Messi Sudah Cetak 16 Gol di Piala Dunia, Kenapa?

JawaPos.com - Nama Miroslav Klose kembali menjadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola dunia. Meski rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia kini semakin sering dibandingkan dengan pemain generasi berikutnya, ada satu catatan milik legenda Jerman tersebut yang masih sulit ditandingi.

Klose menorehkan 16 gol di ajang Piala Dunia sepanjang kariernya bersama Timnas Jerman. Jumlah itu ia kumpulkan hanya dalam empat edisi turnamen, yakni 2002, 2006, 2010, dan 2014.

Yang membuat pencapaiannya terasa istimewa adalah seluruh gol tersebut dicetak dari permainan terbuka maupun situasi bola mati biasa. Tidak satu pun berasal dari titik penalti.

Catatan itu menjadi sorotan karena sebagian besar penyerang top dunia biasanya memperoleh tambahan gol dari eksekusi penalti. Namun Klose berhasil membangun rekor luar biasa tanpa bantuan tendangan pinalti.

Pemain yang dikenal memiliki kemampuan membaca ruang dan naluri mencetak gol yang tajam tersebut memang menjadi salah satu penyerang paling efektif dalam sejarah Piala Dunia. Ia mampu mencetak gol melalui sundulan, penyelesaian jarak dekat, maupun pergerakan cerdas di kotak penalti lawan.

Di sisi lain, Lionel Messi saat ini juga telah mengoleksi 16 gol di Piala Dunia sejak menjalani debutnya pada edisi 2006. Kapten Argentina tersebut mencapai angka yang sama setelah tampil dalam lima edisi turnamen dan memainkan jauh lebih banyak pertandingan.

Messi tetap layak mendapat apresiasi besar atas konsistensinya di level tertinggi sepak bola dunia. Selain mencetak gol, ia juga berkontribusi melalui assist, kreasi peluang, dan peran sentral dalam keberhasilan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022.

Meski demikian, banyak penggemar menilai rekor unik Klose akan selalu memiliki tempat tersendiri dalam sejarah. Bukan semata karena jumlah golnya, melainkan cara ia mencapainya.