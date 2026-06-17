Perlakuan Istimewa Lionel Messi? Lolos dari Kartu Merah jadi Noda Hattrick Bersejarah di Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Lionel Messi membawa Argentina menang 3-0 atas Aljazair pada laga pembuka Piala Dunia 2026 lewat hattrick bersejarah yang menyamai rekor gol sepanjang masa turnamen tersebut. Namun, aksi gemilang kapten Argentina itu justru dibayangi kontroversi setelah dirinya lolos dari kartu merah akibat tekel yang dinilai berbahaya terhadap bek Aljazair, Aissa Mandi.

Kemenangan Argentina di laga perdana langsung menempatkan Messi sebagai pusat perhatian dunia.

Tiga gol yang dicetak megabintang berusia 39 tahun itu semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola.

Mengapa Tekel Lionel Messi Menjadi Perdebatan? Perdebatan muncul setelah Messi terlibat insiden dengan bek tengah Aljazair, Aissa Mandi.

Dalam tayangan ulang pertandingan, pemain Inter Miami tersebut terlihat menginjak bagian belakang betis Mandi menggunakan pul sepatu saat berusaha merebut bola.

Kontak tersebut memicu protes dari kubu Aljazair yang menilai tindakan Messi layak diganjar kartu merah langsung.

Banyak penggemar di media sosial juga mempertanyakan keputusan wasit yang tidak memberikan hukuman apa pun kepada sang kapten Argentina.

Yang membuat kontroversi semakin besar, wasit Simon Marciniak bahkan tidak mengeluarkan kartu kuning.