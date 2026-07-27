UEFA Bikin Aturan Baru, Inggris Wajib Jalani Kualifikasi Euro 2028 Meski Jadi Tuan Rumah

JawaPos.com - Status sebagai tuan rumah ternyata tidak menjamin Timnas Inggris langsung tampil di putaran final Euro 2028.

Berbeda dengan kebiasaan turnamen besar sebelumnya, UEFA memutuskan Inggris tetap harus melewati babak kualifikasi untuk mengamankan tiket ke ajang sepak bola paling bergengsi di Eropa tersebut.

Keputusan ini menjadi perhatian karena pada saat yang sama FIFA justru memberikan tiket otomatis kepada enam negara tuan rumah Piala Dunia 2030, termasuk Argentina yang hanya akan menjadi tuan rumah satu pertandingan pembuka.

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Euro 2028 akan digelar di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Republik Irlandia. Meski berstatus sebagai penyelenggara, keempat negara itu tidak otomatis mendapatkan tempat di putaran final.

UEFA menerapkan format baru kualifikasi yang mengharuskan seluruh peserta, termasuk negara tuan rumah, bersaing sejak babak penyisihan.

Inggris akan tergabung dalam salah satu dari 12 grup yang masing-masing berisi empat atau lima tim. Mereka juga dipastikan tidak akan satu grup dengan tiga negara tuan rumah lainnya.

Laga-laga Euro 2028 akan berlangsung di sejumlah stadion besar, seperti Wembley, Tottenham Hotspur Stadium, Etihad Stadium, Hill Dickinson Stadium milik Everton, St James Park, hingga Villa Park.

Dalam sistem yang diterapkan UEFA, hanya juara grup dan delapan runner-up terbaik yang langsung lolos ke putaran final. Total ada 20 tiket yang diperebutkan melalui jalur kualifikasi.