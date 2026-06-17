Dari Piala Dunia 1994 hingga 2026! Kisah Unik Warisan Darah Bapak dan Anak Lintas Generasi di Timnas Norwegia

Erling Haaland meneruskan jejak ayah mereka yang pernah membela Norwegia di Piala Dunia 1994. (Instagram @herrelandslaget)
JawaPos.com — Timnas Norwegia menghadirkan kisah unik di Piala Dunia 2026 saat Erling Haaland, Alexander Sorloth, dan Kristian Thorstvedt mengikuti jejak ayah mereka yang tampil di Piala Dunia 1994 Amerika Serikat.
Dalam rentang 32 tahun, dua generasi keluarga berbeda kembali membela Norwegia di panggung yang sama, sekaligus menandai kebangkitan sepak bola negara Skandinavia tersebut.
Piala Dunia 2026 menghadirkan momen langka yang hampir mustahil terulang. Tiga pemain Norwegia saat ini merupakan anak dari mantan pemain yang pernah memperkuat negaranya di Piala Dunia 1994.
Pada edisi 1994 di Amerika Serikat, Norwegia diperkuat Alfie Haaland, Gøran Sørloth, dan Erik Thorstvedt.
Tiga dekade lebih kemudian, giliran Erling Haaland, Alexander Sørloth, dan Kristian Thorstvedt yang membawa nama keluarga mereka kembali ke panggung sepak bola terbesar dunia.
Fakta tersebut menciptakan lingkaran sejarah yang sempurna selama 32 tahun. Ayah dan anak dari tiga keluarga berbeda sama-sama tampil membela Norwegia di turnamen yang digelar di Amerika Serikat.
Kisah ini menjadi simbol regenerasi sukses yang terjadi dalam sepak bola Norwegia.
Tidak hanya mewarisi nama besar, generasi baru bahkan hadir sebagai tulang punggung tim yang dianggap salah satu kuda hitam paling berbahaya di Piala Dunia 2026.
Keberhasilan Norwegia kembali ke Piala Dunia tidak datang secara instan. Setelah tampil pada 1994 dan 1998, mereka menghabiskan hampir tiga dekade gagal menembus turnamen besar meski memiliki sejumlah pemain berkualitas.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!