Dari Piala Dunia 1994 hingga 2026! Kisah Unik Warisan Darah Bapak dan Anak Lintas Generasi di Timnas Norwegia

JawaPos.com — Timnas Norwegia menghadirkan kisah unik di Piala Dunia 2026 saat Erling Haaland, Alexander Sorloth, dan Kristian Thorstvedt mengikuti jejak ayah mereka yang tampil di Piala Dunia 1994 Amerika Serikat.

Dalam rentang 32 tahun, dua generasi keluarga berbeda kembali membela Norwegia di panggung yang sama, sekaligus menandai kebangkitan sepak bola negara Skandinavia tersebut.

Bagaimana Warisan Keluarga Norwegia Tercipta di Piala Dunia? Piala Dunia 2026 menghadirkan momen langka yang hampir mustahil terulang. Tiga pemain Norwegia saat ini merupakan anak dari mantan pemain yang pernah memperkuat negaranya di Piala Dunia 1994.

Pada edisi 1994 di Amerika Serikat, Norwegia diperkuat Alfie Haaland, Gøran Sørloth, dan Erik Thorstvedt.

Tiga dekade lebih kemudian, giliran Erling Haaland, Alexander Sørloth, dan Kristian Thorstvedt yang membawa nama keluarga mereka kembali ke panggung sepak bola terbesar dunia.

Fakta tersebut menciptakan lingkaran sejarah yang sempurna selama 32 tahun. Ayah dan anak dari tiga keluarga berbeda sama-sama tampil membela Norwegia di turnamen yang digelar di Amerika Serikat.

Kisah ini menjadi simbol regenerasi sukses yang terjadi dalam sepak bola Norwegia.

Tidak hanya mewarisi nama besar, generasi baru bahkan hadir sebagai tulang punggung tim yang dianggap salah satu kuda hitam paling berbahaya di Piala Dunia 2026.